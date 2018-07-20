Ещё
Наши либералы — глубоко советские люди
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наши либералы — глубоко советские люди 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В совестливой и либеральной общественности по поводу дела Маши Бутиной внезапно проснулся застарелый каргокульт «органы ошибаться не могут!» — если это органы иностранные. «Если арестовали — значит было за что!», да-да, где-то мы это уже слышали.
Сразу же вспоминается, что доносы писали не сами органы себе же. Было кому, и есть у меня подозрение, что в большинстве случаев это были люди, скажем так, интеллигентные.
Глубоко советские люди наши либералы — и этого им никогда из себя не изжить.
Плюс вот это «жевачка иностранная и джинсы импортные» — если иностранное, так там люди высшего знания и справедливости, эльфы, они тоже ошибаться не могут, не то чтобы какую гадость делать — это помыслить невозможно.
Противно, честное слово.
Маша боец. Она помогала нам, будучи ещё помощницей Торшина, сделать на «Международном обозрении» тему про гражданское оружие.
Источник: Блог Евгения Примакова
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
МИД объявил флешмоб в поддержку Бутиной Ядерное оружие – наш единственный друг Сердючка оказалась недовольна итогами Майдана
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: какая работа вам подходит
Как живут вдовы знаменитостей
Полных женщин перестанут считать полными16
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории4
Судзиловская показала фото в откровенном бикини16
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Дочь Тимати пропустила выступление из-за болезни
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение