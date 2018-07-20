Наши либералы — глубоко советские люди

В совестливой и либеральной общественности по поводу дела Маши Бутиной внезапно проснулся застарелый каргокульт «органы ошибаться не могут!» — если это органы иностранные. «Если арестовали — значит было за что!», да-да, где-то мы это уже слышали.

Сразу же вспоминается, что доносы писали не сами органы себе же. Было кому, и есть у меня подозрение, что в большинстве случаев это были люди, скажем так, интеллигентные.

Глубоко советские люди наши либералы — и этого им никогда из себя не изжить.

Плюс вот это «жевачка иностранная и джинсы импортные» — если иностранное, так там люди высшего знания и справедливости, эльфы, они тоже ошибаться не могут, не то чтобы какую гадость делать — это помыслить невозможно.

Противно, честное слово.

Маша боец. Она помогала нам, будучи ещё помощницей Торшина, сделать на «Международном обозрении» тему про гражданское оружие.