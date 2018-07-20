Сюжет четвертого сезона «Лучше звоните Солу» будет развиваться в то же время, что и действие базового шоу «Во все тяжкие»…

Вышел трейлер четвертого сезона «Лучше звоните Солу»

Обнародован трейлер четвертого сезона криминальной драмы «Лучше звоните Солу», одного из главных телевизионных событий последних лет, который начинался как спин-офф (приквел) уже культового сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad), а стал проектом, ни чем не уступающим «базовому» шоу.

Судя по трейлеру, события сериала заметно ужесточаются. И если ранее все события сериала по времени происходили до событий «Во все тяжкие», то теперь часть сюжета будет разворачиваться в будущем, то есть параллельно с Breaking Bad.

Как пишет

"Российская газета" , точечные синопсисы первых пяти серий уже есть. В первых эпизодах адвокат Сол Гудмен (при рождении Джеймс «Джимми» Макгилл) будет справляться с чудовищной смертью старшего брата, сошедшего с ума и покончившего с собой в финале третьего сезона. А после этого сюжет крупно выйдет на наркотерритории Breaking Bad.