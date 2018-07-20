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Сюжет четвертого сезона «Лучше звоните Солу» будет развиваться в то же время, что и действие базового шоу «Во все тяжкие»…
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Сюжет четвертого сезона «Лучше звоните Солу» будет развиваться в то же время, что и действие базового шоу «Во все тяжкие»… 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Вышел трейлер четвертого сезона «Лучше звоните Солу»
Обнародован трейлер четвертого сезона криминальной драмы «Лучше звоните Солу», одного из главных телевизионных событий последних лет, который начинался как спин-офф (приквел) уже культового сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad), а стал проектом, ни чем не уступающим «базовому» шоу.
Судя по трейлеру, события сериала заметно ужесточаются. И если ранее все события сериала по времени происходили до событий «Во все тяжкие», то теперь часть сюжета будет разворачиваться в будущем, то есть параллельно с Breaking Bad.
Над созданием спин-оффа работает тот же автор — Винс Гиллиган. Режиссер ранее сообщал, что актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол могут вновь появиться на экранах в образе персонажей Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.
Как пишет
"Российская газета", точечные синопсисы первых пяти серий уже есть. В первых эпизодах адвокат Сол Гудмен (при рождении Джеймс «Джимми» Макгилл) будет справляться с чудовищной смертью старшего брата, сошедшего с ума и покончившего с собой в финале третьего сезона. А после этого сюжет крупно выйдет на наркотерритории Breaking Bad.
Как рассказал исполняющий роль Джимми актер Боб Оденкерк, новый сезон выводит сериал на совершено новый уровень. Четвертый сезон, состоящий из 10 эпизодов, стартует 6 августа.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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