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Почти 200 кг некачественного мяса изъяли из оборота в Удмуртии
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Почти 200 кг некачественного мяса изъяли из оборота в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Почти 200 кг некачественного мяса изъяли из оборота в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.
«По результатам проверок было изъято из оборота 53 партии мяса и мясных продуктов о причине истечения срока годности, нарушения условий хранения, отсутствия документов, подтверждающих безопасность продукции», — отмечают специалисты.
Во 2 квартале они проверили 8 мясоперерабатывающих предприятий, 38 предприятий розничной продовольственной торговли, 33 точки общественного питания.
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