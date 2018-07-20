Токсичные люди, которые отравляют вам жизнь

Недавние исследования показали, насколько негативно могут влиять на нас неприятные люди. Ученые обнаружили десять типов личности, которые с полной уверенностью можно назвать паразитарными. Такие стараются использовать окружающих себе во благо, нисколько не заботясь об эффекте, который вызывает само их присутствие. В результате действий «токсичного» человека мозг жертвы подвергается постоянному стрессу. Даже неделя стресса вызывает необратимое повреждение клеток головного мозга, а месяцы стресса могут их просто уничтожать. Мы советуем вам держаться подальше от этих типов людей, которые просто переносят токсичность с собой — точно так же, как люди избегали крыс, переносивших чуму в Средние века.

Эгоцентрик

Эгоцентрику нет никакого дела ни до вас самих, ни до ваших проблем. Такого человека во всем нашем огромном мире интересует только он сам. Никаких нормальных отношений — ни дружеских, ни романтических — с персоной этого типа построить не выйдет, не тратьте время зря. Сплетник со стажем

Сплетники получают удовольствие от несчастий других людей. Конечно, никто не отменял любопытство: всем интересно, как идут дела у соседа или товарища по работе. Корректные люди знают, где нужно остановиться и никогда не переходят черту. Сплетники, напротив, выискивают каждую щелочку, чтобы получить как можно больше личной информации — и передать ее другим. Поверьте, такой человек вам наверняка не нужен. Высокомерный

Высокомерные люди являются пустой тратой вашего времени, потому что они видят все, что вы делаете, как личный вызов. Высокомерие — ложная самоуверенность, всегда маскирующая подспудный страх в собственной неполноценности. Высокомерный человек будет всегда отыгрываться на вас, спасая собственную самооценку. Темпераментный

Некоторые люди не имеют абсолютно никакого контроля над своими эмоциями. Они будут сбрасывать чувства куда угодно — в том числе, и на вас, если подвернетесь под руку. Темпераментные люди просто не могут взять себя в руки и разобраться с проблемой: им легче просто выплеснуть все накопившееся, чтобы думалось легче. Осуждающий

Максимальная честность — вот, что лежит в основе мироздания человека, который любит осуждать окружающих. Это неплохое, в принципе, качество, они умудряются использовать только во зло: осуждающий человек первым выскажет все, что думает о вашем поступке и сделает это так, чтобы вам было как можно более неприятно. Подумайте, нужна ли вам выносная совесть? Жертва

Вечную жертву определить довольно сложно. Мы склонны прислушиваться к чужим неприятностям и помогать по мере сил — до поры до времени. Человек-жертва склонен раздувать любую проблему до вселенского масштаба: пробитое колесо становится причиной глобальной депрессии, под влияние которой попадают и все окружающие. Хитренький

Назвать такого человека хитрым не поднимается рука — слишком глуп. Его максимум — простенькие уловки, которые хитрец отрабатывает на вас, чтобы получить желаемое. Хитреньких господ видно сразу: бегите от них подальше, даже если они вызывают у вас чувство жалости. Манипулятор

Манипуляторы вытягивают время и энергию из вашей жизни, скрываясь под фасадом дружбы. С ними сложно иметь дело, потому что они относятся к вам как другу, почти искренне. Манипуляторы знают все ваши предпочтения — и с удовольствием используют эту информацию для личной выгоды. Завистливый Джо Для завистливых людей трава всегда зеленее где-то еще. Они не умеют испытывать личного счастья, потому что постоянно сравнивают свой успех с успехом других. Интересно с завистником не будет никогда — кому надо слушать постоянное нытье? Закоренелый пессимист

Не нужно путать пессимизм с реальным взглядом на вещи. У каждого из нас бывают сложные периоды в жизни — куда без них. Нормальные люди прекрасно понимают: отчаянная скорбь по несправедливым ударам судьбы никогда ничьих проблем не решала. Пессимисты же просто не удивляются возникшим неприятностям: для них стакан не просто наполовину пуст — он еще и разбит.