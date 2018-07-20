Регина Тодоренко нежно поблагодарила Влада Топалова за поддержку

Уже несколько месяцев в Сети ходят слухи о том, что у телеведущей Регины Тодоренко роман с Владом Топаловым . Пару не раз видели вместе, но Регина и Влад первое время отрицали свои отношения и говорили о том, что их связывает исключительно дружба.

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Регина Тодоренко поделилась нежным снимком с Владом ТопаловымТелеведущая Регина Тодоренко вновь дала поклонникам пищу для размышлений, опубликовав в своем микроблоге совместный снимок с Владом Топаловым.

При этом в июне Тодоренко отмечала день рождения и отправилась в Лондон. Как позже выяснилось, Регина вновь проводила время с Владом. Знаменитости выложили несколько совместных снимков из поездки и рассказали о своих впечатлениях от города. Тогда поклонники вновь заговорили о романе между ведущей и певцом.

Сейчас Регина и Влад все чаще делятся совместными фотографиями, а накануне пара вместе пришла на светское мероприятие. Позже Регина выложила в свой микроблог снимок, на котором позирует с Владом и благодарит певца за поддержку, которую он ей оказывает.

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«Если ты рядом с мужчиной, который поддерживает тебя в любых сумасшедших начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит пора унести его домой с этой шумной тусовки, пока другие не обратили внимание! А если честно, как же круто чувствовать поддержку в такие ответственные моменты как сегодня, под ногами земля становится крепче. Когда мужчина верит в женщину и гордится ее достижениями — это большое счастье!» — написала Тодоренко.

Поклонники желают телеведущей счастья в личной жизни и рады, что она наконец смогла найти человека, который ее любит и ценит.