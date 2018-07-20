Футбольные истории любви. Футболисты и их жёны на чемпионате мира 2018

Как самые красивые девушки ЧМ-2018 поддерживали любимых на трибунах.

Британское издание Daily Mail опубликовало список самых красивых спутниц игроков ЧМ-2018. Но ведь девушки поддерживают своих мужчин не только во время чемпионата. Некоторым из них вместе с мужьями приходится переживать долгие разлуки, неоднократные переезды из города в город, а то и другую страну, победы и поражения. Мы собрали 5 историй любви футболистов и дам их сердца.

Александр и Вероника Ерохины

Полузащитнику сборной России Александру Ерохину очень повезло. Его жена Вероника оказалась на первом месте в рейтинге Daily Mail.

Вместе пара уже 11 лет. За это время они пережили множество переездов и испытаний. Вероника — маркетолог и кандидат в мастера спорта по спортивным бальным танцам. Однако ради мужа девушке пришлось отказаться от карьеры.

В одном из интервью Вероника рассказала: «Поначалу все эти переезды были интересны — разные люди и разные города. Но потом все эти машины, перевозки вещей и съёмные квартиры начали напрягать. Каждый раз приходилось привыкать к новым местам. Но я хочу, чтобы муж развивался, и прислушиваюсь к его мнению. Я им очень горжусь, знаю, через что он прошёл, чтобы добиться такого результата. Это его мечта, и я рада, что она сбылась».

Теперь жена Александра не представляет своей жизни без футбола. Она его главный зритель. Веронику часто можно увидеть во время матчей с жёнами других футболистов. Многие заметили, что она всегда приходит на стадион в одежде цветов национального флага. В сентябре 2017 года у пары родился сын Фёдор. В своём «инстаграме» первая красавица ЧМ-2018 делится очень трогательными семейными фотографиями.

В Ростове эту пару очень любят. Вероника рассказывает, что на улицах её часто поздравляют с победами, желают удачи. Забавные послания от соседей в подъезде после исторической победы «Ростова» над «Баварией» девушка опубликовала в своих соцсетях.

Маркос Аоас Корреа и Кэрол Кабрино

Когда Кэрол было 15 лет, на её YouTube-канале были уже миллионы просмотров. Она была довольно популярной певицей. Через три года её пригласили участвовать в шоу «Молодые таланты». История любви Кэрол и Маркоса началась, когда бразильский футболист увидел один из её видеороликов на канале и решил написать сообщение. Вдобавок он просто атаковал девушку комментариями под каждым её фото.

После того как они встретились, их общение продолжалось ежедневно. Влюблённые просто не могли оторваться друг от друга. Маркос пригласил Кэрол погостить у него во Франции. Встречаться пара начала только через четыре месяца после начала общения. Вскоре девушка переехала во Францию.

1 февраля 2014 года Маркос сделал Кэрол предложение, но только через два года в Транкозо (Португалия) они официально стали мужем и женой.

На 23-летие Маркоса Корреа в 2017 году жена приготовила ему особый подарок, и ей удалось растрогать его до слёз. Когда футболист пришёл домой, на зеркале в ванной комнате он увидел надпись «Поздравляю, папочка. Теперь у нас три сердца. Мы любим тебя больше всего на свете». Рядом в виде сердца были рязложены маленькие красные камешки с парой крошечных кед в центре.

Под видео девушка подписала: «Мы сделали всё так, как хотели, правда? Мы познакомились, встречались, поженились… И теперь мы на лучшем этапе в нашей жизни — беременность». Сам Маркос очень ценит поддержку жены и говорит о ней: «Кэрол — очень важный человек для меня. С тех пор как она со мной, я стал настоящим мужчиной».

Со своей будущей женой футболист познакомился в ночном клубе пять лет назад. Звезда сборной Бразилии Роберто Фирмино и Ларисса Перейра поженились в прошлом году, хотя к этому моменту за спиной у пары уже было четыре года отношений и две дочки. Свадебные фото в аккаунте девушки постепенно сменились фотографиями со стадионов ЧМ-2018.

Эти двое действительно счастливы друг с другом, и это заметно. Ларисса обращается к мужу с нежными словами, она готова отправиться за ним хоть на край света.

После перепалки с полузащитником клуба «Атлетико», в которой на выходки соперника Криштиану выкрикнул: «Да, я гей, но зато у меня полно денег», — футболист опроверг свои слова появлением на публике с новой девушкой. Ей оказалась Джорджина Родригес — танцовщица и продавщица в бутике Gucci. Пара прогуливалась в парижском Диснейленде.

По слухам, Джорджина и Криштиану познакомились на закрытой вечеринке Dolce & Gabbana в Мадриде, где девушка работала моделью. Не сразу общественность поверила в их отношения, слишком уж подозрительны они были после такого заявления. Но пара доказала всю серьёзность своих намерений. После года отношений Роналду сообщил, что его девушка находится в положении. «Я счастлив, что у меня будет ещё один ребёнок», не скрывал он эмоций. Роналду уже воспитывал 7-летнего сына и двойняшек Еву и Матео, которые были рождены суррогатной матерью. В ноябре 2017 года Криштиану стал отцом в четвёртый раз. Джорджина родила футболисту дочку Алану-Мартину. Девушка вместе с футболистом приехала на ЧМ-2018 и делится фотографиями из России. Ходят слухи, что в августе пара планирует пожениться.

Эта история любви началась очень рано. Лионель Месси и Антонелла Рокуццо встретили друг друга, когда им было всего пять лет. Бабушка Месси хотела, чтобы внук играл в футбол профессионально, и водила будущего форварда в спортивную секцию. Там же занимался и его друг — кузен его будущей жены. Они познакомились, однако эта встреча осталась просто встречей, но Лионель и Антонелла запомнили друг друга надолго.

Они встретились снова под Рождество в 2009 году и поняли, что влюблены. Сейчас Месси рассказывает, что счастлив с Антонеллой и жалеет о времени, потраченном на другие отношения. Почти всё время Месси проводил с Антонеллой, и, как считают фанаты, стал спокойнее и заиграл ещё лучше. Через три года отношений он стал отцом. Новость о положении своей спутницы Месси сообщил весьма оригинально: забив гол за Аргентину, он засунул мяч под футболку, имитируя беременность.

Сейчас пара счастлива в браке и воспитывает троих детей. В марте этого года Антонелла родила Месси младшего сына, Киро, в связи с чем она не смогла присутствовать на всех матчах ЧМ. Тем не менее девушка не оставила мужа без поддержки и прилетела в Россию на матч с Нигерией.