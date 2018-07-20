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Можно ли спать на надувном матрасе?
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Можно ли спать на надувном матрасе? 

АиФ Красноярск 57 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Недавно в гостях у родителей спала на надувном матрасе — на следующий день ужасно болела спина. Отчего это?
Е. Лукшина, Красноярск
«Если речь о краткосрочном периоде времени, трёх-четырёх днях, то никаких серьёзных последствий от пользования надувным матрасом у здорового человека не будет, — говорит врач-невролог, рефлексотерапевт Екатерина Петрова. — Но если вы будете на нём спать постоянно, то почувствуете болевые ощущения в спине. Особенно если у вас имеется межпозвоночная грыжа или выраженный артроз. Ведь на­дувной матрас не может принять естественную форму изгибов человеческого тела. Лучше спать на ровной поверхности, даже на полу, постелив мягкую ткань».
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