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Под Владимиром жители спасли заживо закопанную кошку с котятами
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Под Владимиром жители спасли заживо закопанную кошку с котятами 

АиФ Владимир 49 минут назад
Фото: АиФ Владимир
В среду, 18 июля, владимирцы спасли заживо закопанную кошку вместе с тремя новорожденными котятами. Они услышали животных слишком поздно, поэтому малыши не выжили.
Об этом рассказал Иван Щербаков. Он услышал странный звук возле дачи, забрал кошку, отмыл её и накормил. Мужчина не смог оставить питомца у себя дома, но нашел новых хозяев для неё в социальных сетях.
Неизвестно, кто смог так поступить с молодой кошкой и её детьми. Владимирцы не стали искать старого владельца. Тем временем, они могли обратиться в полицию.
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