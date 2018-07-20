Под Владимиром жители спасли заживо закопанную кошку с котятами

В среду, 18 июля, владимирцы спасли заживо закопанную кошку вместе с тремя новорожденными котятами. Они услышали животных слишком поздно, поэтому малыши не выжили.

Об этом рассказал Иван Щербаков . Он услышал странный звук возле дачи, забрал кошку, отмыл её и накормил. Мужчина не смог оставить питомца у себя дома, но нашел новых хозяев для неё в социальных сетях.

Неизвестно, кто смог так поступить с молодой кошкой и её детьми. Владимирцы не стали искать старого владельца. Тем временем, они могли обратиться в полицию.