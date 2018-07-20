Новинки недели: косметика, которая сделает тебя красивой за 5 минут

Поверь, эти вкусные, сияющие и ароматные новинки не оставят тебя равнодушной. Добавь их в свою косметичку, и они надолго станут твоими любимчиками.

Летняя коллекция макияжа MAC Mirage Noir Make Up, MAC, от 1430 р.

Здесь ты найдешь все самое необходимое для модного и яркого макияжа. Насыщенные смоки, как у Ким (37), или ярко-фиолетовые губы, как у Рианны (30), а может, бронзовый мейк в стиле Хейли Болдуин (21)? Выбор за тобой!

Маска-пленка с черной глиной, Mixit, 995 р.

С этой космической маской ты получишь идеальную и ровную кожу. Нанеси ее тонким слоем на очищенную кожу и оставь на 30 минут. А чтобы не скучать — сделай парочку забавных селфи. Не зря же в ней есть сверкающие частицы!

Спрей для текстуры «Как после пляжа», Percy & Reed, 1320 р.

Теперь необязательно ехать на пляж, чтобы получить на волосах эффект surf-style. Просто встряхни флакон и нанеси спрей на влажные волосы по всей длине, а затем, сжимающими движениями рук придай им форму и высуши феном. Локоны в стиле «подружка серфера» готовы!

Физиологический роликовый дезодорант, La Roche-Posay, 764 р.

С ним ты забудешь про запах пота. К тому же его удобно носить с собой — много места не займет и выручит даже в самый жаркий день.

Лаки Smith & Cult, 1680 р.

Эти новинки придутся по вкусу любителям нежного нюда, который никогда не выйдет из моды. Удобная кисточка тонким слоем распределит лак, а стойкое покрытие будет радовать тебя целую неделю. К тому же он быстро сохнет. Так что в случае чего можешь быстро обновить маникюр.

Лимитированный аромат Angel Fruity Fair, Mugler, 5099 р.

В этом флаконе в форме звезды собрано все самое вкусное и сладкое: личи и красная смородина переплетаются с легким оттенком розы, которая раскрывается воздушной ванилью и обволакивающими нотами пачули. Поверь, такой ароматный шлейф заставит всех оборачиваться тебе вслед.

Мужской аромат L’homme Cologne Bleue, Yves Saint Laurent, 4899 р.

Эта новинка порадует любителей необычных ароматов. Контрастные ноты морского бриза в сочетании с терпкими нотами цитруса одновременно опьяняют и бодрят, а пачули и сандал завершают композицию.

Праймеры для лица Prisme Primers, Givenchy, 2986 р.

Каждый праймер действует как фильтр Instagram: розовый добавляет сияния, желтый скрывает синяки под глазами, оранжевый освежает, зеленый борется с покраснениями, а прозрачный маскирует кожу. Выбирай свой или используй сразу несколько, и твой макияж будет идеальным.

Стик для бритья тела, Nivea Man, Nivea, 280 р.

Он ухаживает и защищает кожу от раздражения. Просто нанеси его перед бритьем на увлажненную водой кожу. Не путай его с мылом или гелем для бритья. Текстура стика больше напоминает нежный и легкий крем. И кстати, он подходит не только для лица, можешь использовать его для всего тела.

Сыворотка Bio-Lumin — С Serum, Dermalogica, цена по запросу

Всего пару капель в день, и этот чудо-коктейль из полезных компонентов (один из которых необходимый нам всем витамин С) подарит твоей коже природное сияние без всякого хайлайтера. А при регулярном использовании ты заметишь, как исчезают мелкие морщинки, кожа становится ровной и упругой.

Очищающее экосредство 3 в 1, Lundenlona, 790 р.

Оно подходит для мытья посуды, фруктов и детских игрушек. Не зря в составе только ухаживающие и питающие компоненты, которые очищают и обезжиривают, а еще смягчают и успокаивают кожу рук при использовании.

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