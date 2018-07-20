Ремонт на «тысячнике»: сегодня в Архангельске не будет воды

Течь на «тысячнике» обнаружена в районе улицы Карла-Либкнехта

На «тысячнике» обнаружена течь в районе улицы Карла-Либкнехта. Так что архангелогородцам стоит сделать запас воды — с 20 часов на сетях будет понижено давление воды, а с 23 часов воды не будет вовсе.

Без воды останутся жители Октябрьского, Соломбальском, Маймаксанском и частично Ломоносовском округе. Ремонты закончатся 21 июля в 8 утра, после чего начнется восстановление водоснабжения.

— Мы уже выяснили, что подтекает сварной шов, при этом дефект находится в самом низу, поэтому заварить его снаружи невозможно. После отключения воды, специалисты вырежут технологический люк сверху, через него заварят поврежденный шов изнутри, а затем восстановят целостность трубы сверху. Работы должны быть завершены к 8 утра субботы, — рассказал технический директор «Водоканала» Иван Бридько.

Впервые при отключении «тысячника» будет использован кольцевой водовод, достроенный в конце прошлого года. Но он будет применяться в тестовом режиме — горожанам все равно рекомендуют сделать запас воды.