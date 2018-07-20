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В ночь с 20 по 21 июня Архангельск останется без воды
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В ночь с 20 по 21 июня Архангельск останется без воды 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Давление в трубах понизят с 20 часов, а с 23-х отключат, и вернётся в дома она только с 8 утра. Без водоснабжения останутся Октябрьский, Соломбальский, Маймаксанский и — частично -Ломоносовский округ.
Виной всему — течь в трубе на магистрали Д-1000, в районе улицы Карла Либкнехта. «Подтекает сварной шов, при этом дефект находится в самом низу, поэтому заварить его снаружи невозможно, — комментирует технический директор МУП „Водоканал“ Иван Бридько. — После отключения воды, специалисты вырежут технологический люк сверху, через него заварят поврежденный шов изнутри, а затем восстановят целостность трубы сверху».
Кстати, впервые при отключении «тысячника» компания задействует кольцевой водовод, введенный в эксплуатацию в конце 2017 года. Несмотря на это в администрации города советуют сделать запасы воды — запуск проводится в тестовом режиме.
Ранее сообщалось, что с августа «Водоканал» запустит очистные сооружения Соломбальского ЦБК.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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