В ночь с 20 по 21 июня Архангельск останется без воды

Давление в трубах понизят с 20 часов, а с 23-х отключат, и вернётся в дома она только с 8 утра. Без водоснабжения останутся Октябрьский, Соломбальский, Маймаксанский и — частично -Ломоносовский округ.

Виной всему — течь в трубе на магистрали Д-1000, в районе улицы Карла Либкнехта. «Подтекает сварной шов, при этом дефект находится в самом низу, поэтому заварить его снаружи невозможно, — комментирует технический директор МУП „Водоканал“ Иван Бридько. — После отключения воды, специалисты вырежут технологический люк сверху, через него заварят поврежденный шов изнутри, а затем восстановят целостность трубы сверху».

Кстати, впервые при отключении «тысячника» компания задействует кольцевой водовод, введенный в эксплуатацию в конце 2017 года. Несмотря на это в администрации города советуют сделать запасы воды — запуск проводится в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что с августа «Водоканал» запустит очистные сооружения Соломбальского ЦБК.