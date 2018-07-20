Аиди

Аиди — древняя порода собак, другое название которой — атласская овчарка. И это не случайно. Малой родиной аиди считаются Атласские горы, которые простираются на территории Марокко, Алжира и Туниса.

Размер

Средний

Рост

53–61 см Вес 23–25 кг Возраст

10–12 лет Группа породы по МКФ Пинчеры и шнауцеры, молоссы, горные и швейцарские скотогонные собаки

Краткие сведения

Энергичные и активные животные;

Дружелюбные, легко находят контакт с людьми и другими животными;

Осторожные и осмотрительные.

Характер

Аиди — древняя порода собак, другое название которой — атласская овчарка. И это не случайно. Малой родиной аиди считаются Атласские горы, которые простираются на территории Марокко, Алжира и Туниса.

Точный возраст этой породы сегодня определить сложно. Известно лишь, что еще во втором тысячелетии до нашей эры похожих собак использовали кочевые племена для охраны и защиты. Поэтому аиди сложно назвать чисто пастушьей собакой, скорее, ее предназначением является служение хозяину.

Сегодня аиди считается достаточно редкой породой. Те немногие питомники, которые занимаются ее разведением, большое внимание уделяют рабочим качествам животных.

Ключевые черты характера представителей этой породы — самостоятельность, независимость и серьезность. Эта собака явно не для новичка. Аиди склонны к доминированию, поэтому им нужен сильный хозяин, который сможет стать для животного вожаком. Если опыта воспитания собаки недостаточно, стоит обратиться к кинологу: аиди требует ранней социализации и дрессировки.

В силу своего характера, а также природных данных, атласские овчарки — отличные сторожа. Они преданны семье, внимательны и чутки, однако не доверяют незнакомцам и относятся к ним с подозрением.

Несмотря на необходимость тренировок, аиди отличаются живым умом и хорошей памятью, поэтому заниматься с ними не так уж сложно. Главное — найти подход к питомцу.

С другими животными в доме представители породы уживаются неплохо, особенно если щенок попал в семью, где уже были домашние любимцы. Младших сородичей аиди, вероятнее всего, будет воспитывать. Кстати, с кошками эти собаки в большинстве случаев тоже живут довольно мирно, но все зависит от индивидуальных особенностей характера собаки.

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Аиди любят активные игры, спорт, они терпеливы, к детям относятся хорошо. Правда, специалисты все же не рекомендуют заводить собаку этой породы для детей и даже для подростков: ребенок правильно воспитать такого питомца не сможет. К тому же и собака может ревновать своего хозяина.

Уход

Длинная шерсть аиди нуждается в тщательном уходе. Еженедельные расчесывания, купания со специальным шампунем — все это необходимо, если вы хотите, чтобы собака выглядела красивой и здоровой. В период линьки питомца следует вычесывать два-три раза в неделю.

Важно также следить за состоянием глаз, зубов и когтей любимца, правильно ухаживать за ними.

Условия содержания

Аиди — не квартирная собака. Несмотря на небольшой размер, животное будет гораздо комфортнее чувствовать себя на собственной территории загородного дома. К слову, не рекомендуется держать собаку на цепи или в вольере. Все-таки аиди больше подходит свободный выгул. Важно также время от времени выезжать с питомцем в лес, на природу, чтобы собака могла вдоволь побегать и порезвиться на открытой площадке.

Фотографии: Аиди (Атласская овчарка)

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