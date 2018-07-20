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Легендарный рокер поздравил онкобольную омичку с днем рождения
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Легендарный рокер поздравил онкобольную омичку с днем рождения 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Пациентка омского онкодиспансера Юлия получила на свой день рождения необычный подарок. Накануне одной из пациенток детского отделения омского клинического онкодиспансера Юли исполнилось 17 лет. Сейчас девушка проходит курс лечения и реабилитации в столичном центре детской гематологии. Волонтёры решили устроить девушке незабываемый праздник. По просьбе волонтеров юную омичку поддержал легенда русского рока Валерий Кипелов. Он записал для нее доброе и жизнеутверждающее видеопоздравление. Музыкант попросил не афишировать свой поступок и не выкладывать видео в сеть.
Юля увлекается рок-музыкой и давно мечтала об электроакустической гитаре. С помощью неравнодушных омичей удалось собрать несколько десятков тысяч рублей и приобрести девушке музыкальный инструмент, комбоусилитель и аксессуары к ним. Владельцы магазина, узнав о заболевании девушки, предоставили аппаратуру с большими скидками. Остаток собранных средств был передан родителям Юли.
— Я каждый раз не перестаю удивляться тому, как много в нашем городе отзывчивых и добрых людей, готовых прийти на помощь совершенно незнакомым людям. Это помогает семьям этих детей верить и бороться. Это очень правильно, особенно на фоне негативных новостей со всего мира. Нужно не забывать, что вокруг нас очень много хороших, настоящих людей, — рассказала нашему корреспонденту волонтёр детского онкоцентра Елена Ерзенкова.
Фото: https://vk.com/rakizlechim
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