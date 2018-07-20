Летне-осенний сезон ретроградного Меркурия: грядет период недопониманий, ошибок и поломок

Меркурий — главная планета в астрологии, отвечающая за коммуникации, информацию и интеллектуальные задачи. Меркурий является основным компонентом нашего взаимодействия с социумом, потому что именно для решения социальных задач нам необходимо общаться, объяснять, получать информацию, взаимодействовать, задействуя силу мыслительного процесса. А ретроградность — это фаза движения планеты, когда она замедляется. С Земли же кажется, что она начинает пятиться назад, условно возвращаясь на уже пройденный путь, окунаясь в прошлое, отсюда и приставка «ретро». В такие периоды Вселенная дает возможность исправить свои прошлые ошибки или доработать то, что было заброшено. Относительно Меркурия это связано с любыми информационными источниками, бумагами, обучением, общением, друзьями и знакомствами. Но всеми астрологами безоговорочно выявлена статистика, что в такие периоды обостряются недопонимания, ошибки и поломки. Возможно, это происходит для того, чтобы заставить человека что-то пересмотреть в себе, в своем информационном поле и окружении. Нужно обратить внимание именно на ту ситуацию, при которой это произошло…

В этом году Меркурий уже был ретроградным с марта по апрель, но на этом не остановился и продолжит немного осложнять нам коммуникации летом, с 26 июля по 19 августа, и поздней осенью, с 17 ноября по 7 декабря. Но уже за два дня до и после этих дат лучше ничего важного не предпринимать. Принято считать, что все действия, символически соответствующие Меркурию, после возвращения планеты в директное (обычное) состояние нам придется исправлять. И по опыту, действительно, такие случаи достаточно часты.

Что я советую не делать в эти периоды, чтобы максимально избежать мелких неприятностей:

— Не покупайте различную технику (информационные носители, телефоны, бытовые электроприборы) и автомобили. По статистике, повышен риск поломок и возвратов из-за брака. Лучше дождаться окончания периода.

— Не начинайте какие-либо важные циклы обучения, связанные с совершенно новой для вас дисциплиной. Возможно, после старта обучения вам разонравится или вы пересмотрите свои взгляды.

— Не запускайте какие-либо мощные рекламные акции по привлечению новых клиентов и связей, нетворкингу. Новые люди могут оказаться бесполезными.

— Не назначайте в эти даты подписание очень важных документов или сделок. А если назначали, то просмотрите каждую страницу во избежание досадных ошибок, которые потом придется исправлять.

В связи с последним пунктом, регистрацию фирм и бизнеса лучше также отложить на этот период.

Что же остается нам делать в эти периоды:

— Реставрировать и совершенствовать свою старую или б/у технику и автомобиль.

— Возобновлять все проекты и циклы обучения, которое вы начинали и забросили. Например, допишите давно начатую статью или дорисуйте картину. А также можно повышать квалификацию по знакомой дисциплине. Причем хорошо покупать курсы или вебинары со скидками или по акции.

— Полезно обзванивать старых клиентов, делать e-mail рассылки по старой базе, возвращать в жизнь людей из прошлого. Кстати, в этот период они, скорее всего, сами предстанут перед вами.

— Также благоприятно прорабатывать какие-либо проблемы прошлого или подсознательные блоки, исправлять свои недостатки и отказываться от вредных привычек.

— Можно очистить свое пространство от деструктивной информации и бесполезных людей. Почистить записную книжку, архивы и выкинуть ненужные бумаги и устаревшую для вас информацию.

— Если имеете дело с бумагами, бронями, билетами, договорами, перепроверяйте все очень тщательно. Не жалейте своего времени. Бронировать перелеты и гостиницы лучше заранее.

Кстати, у меня есть свой астрологический лайфхак, как «обмануть» Меркурий. Для того, чтобы энергия ретроградности символически была реализована, вы можете совершенно обдуманно и специально что-то испортить, перепутать, сломать сами. Например, поставьте подпись на документе не в том месте, перепутайте адрес или адресата, испортите ненужную технику. Конечно, ситуация должна быть максимально незначительной. Не стоит рисковать с презентацией перед многомиллионной сделкой.

Такие маленькие хитрости разрядят обстановку и отвлекут на себя внимание бдительного Меркурия.

Как видите, можно оставаться активным и продуктивным и в период ретроградности. Главное — знать, как с пользой для себя этот период можно обыграть.