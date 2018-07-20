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Сильвинитовую обогатительную фабрику готовят к вводу в эксплуатацию
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Сильвинитовую обогатительную фабрику готовят к вводу в эксплуатацию 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В целях отладки технологического процесса производства готового продукта на предприятии проводятся пусконаладочные испытания оборудования сильвинитовой обогатительной фабрики.
Ранее специалисты ГОКа осуществили подачу воды на фабрику, провели пусконаладочные работы оборудования цикла обогащения. Следующим этапом стал испытательный запуск полного цикла обогащения.
Руда Гремячинского месторождения при помощи конвейерных линий по скиповому стволу доставляется на поверхность. Затем по закрытым конвейерным галереям попадает на промежуточный склад для последующей бесперебойной подачи сырья в технологический процесс обогащения.
На фабрике стержневая мельница измельчает руду, состоящую из зерен хлористого калия и хлористого натрия, до размеров менее одного миллиметра.
Компрессорное отделение подает сжатый воздух для оборудования и контрольно-измерительных приборов. В реагентном отделении готовятся к работам по приготовлению реагентов.
Измельченная руда, солевой раствор, воздух и реагент подаются во флотационную камеру, где происходит отделение сильвина. Полученные отходы направляются в корпус сгустителей и на ленточный вакуум-фильтр, затем — на солеотвал и шламохранилище. Полученный концентрат хлористого калия перемещается в отделение сушки.
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