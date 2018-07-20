По каким критериям цари выбирали себе невест

Всем известно, что брак коронованных особ — дело государственное. В свое время даже была весьма популярна песенка про то, что «жениться по любви не может ни один, ни один король».

В нашем Отечестве дело обстояло несколько иначе. Русские цари к выбору будущей царицы тоже относились очень ответственно, однако в отличие от своих западноевропейских коллег жен искали не в других государствах, а у себя в стане, поскольку негоже православному государю сочетаться браком с католичкой.

Вопрос знатности рода при этом не стоял: перед царем все были в равной степени холопами, и бояре и распоследние крестьяне. По этой самой причине, кстати говоря, царским дочерям не светила никакая иная участь, кроме монастыря. Царь женитьбой возвышал «холопку» до себя, а вот царевна, выйди она замуж хоть за самого знатного боярина, неизбежно унизилась бы.

Смотр девиц

О том, как проходил выбор царской невесты, сохранилось множество свидетельств, причем во многих случаях эти свидетельства принадлежат иностранцам, жившим в России.

Затеяв жениться, государь объявлял смотр всем девицам подходящего возраста во всех городах своего обширного государства. Специально назначенные для этого люди выезжали, как сегодня сказали бы «в регионы» и пересматривали невест на местах. После этого, всех девушек, прошедших первый тур «конкурса красоты» в известный срок обязывали явиться в Москву.

Теоретически царской невестой могла стать любая девушка подходящего возраста и внешних данных, но на деле в списки претенденток попадали, конечно же, боярские и дворянские дочки. Впрочем, далеко не всегда. Известная Марфа Собакина, супруга Ивана Грозного , была из купеческой семьи.

Медицинский осмотр

Приехавших в Москву девушек подвергали уже более строгому смотру, и прошедших «в третий тур» доставляли в царский дворец, где ими занимались уже не только царские приближенные бояре, но, преимущественно, боярыни и различные знахарки и повивальные бабки. На этом этапе претенденток осматривали не столько на предмет красоты, с ней у девиц, прошедших два этапа смотрин, надо думать, было все в порядке.

Придирчивые старухи должны были выявить тех, которые более всего подходят к ответственной роли матери наследника. Собственно говоря, именно ради этого царица и была нужна. Помните у Пушкина в «Сказке о царе Салтане», какая из трех сестер приглянусь государю? Та самая, которая пообещала «Я б для батюшки царя родила богатыря».

Выбрав, наконец, не только самых красивых, но и самых здоровых претенденток, боярыни и повивальные бабки предъявляли их царю.

Одна из тысячи

Как можно прочесть в документах того времени, в Москву приезжали более полутора тысяч девушек, из них выбирали 500, из них — 300, из них — 200, и так далее. При каждом царе смотры невест проходили по-разному: иной раз государь лично осматривал едва ли не всех, прибывших в Москву претенденток, иной раз знакомился только с двумя-тремя десятками избранных из избранных. Но суть не менялась: для царской женитьбы всякий раз выбирали победительницу такого «конкурса красоты».

При этом, призом для самой прекрасной должна была стать не диадема, украшенная стразами и бижутерией, а самая настоящая корона русской царицы, поэтому драмы вокруг претендентки разыгрывались нешуточные.

Борьба за корону

В ход шли интриги, порча и банальные отравления. Марфа Собакина, о которой шла речь, занедужила сразу после свадьбы и умерла так быстро, что государь после имел основания утверждать, что даже не имел возможности стать ее супругом де-факто. Очевидно, не обошлось без «доброхотов», желавших избавиться от Собакиной.

Приглянувшаяся царю Михаилу Романову Мария Хлопова тоже подозрительно быстро занедужила. Эта претендентка категорически не нравилась матушке Михаила, и именно она, судя по всему, позаботилась о том, чтобы девушку признали непригодной для чадородия.

При этом, как только Хлопова была удалена от двора, болезнь ее кончилась, и она еще долгие годы прожила с родителями в далекой ссылке, куда отправили семью в наказание за то, что пытались пристроить за царя хворую невесту.

Платок на грудь

Финал конкурса на звание будущей царицы проходил очень торжественно. Государь являлся на смотрины лично и усаживался на золоченый стул. Претендентки выходили к нему, разодетые и украшенные, каждая кланялась государю в ноги и становилась в сторонке, ожидая решения своей участи. Царь внимательно глядел, мог задать вопрос, и в итоге выбирал себе девушку по сердцу, бросив ей на грудь платок, украшенный жемчугом и золотной вышивкой.

Всех остальных царь жаловал богатыми подарками, да и отправлял восвояси. Впрочем, во многих случаях «финалистки» конкурса выходили замуж за кого-нибудь из приближенных царя, не напрасно же они проводили столько времени в царском дворце! Их родственники вполне успевали за это время обзавестись знакомствами и сладить сватовство.

Такой порядок выбора царской невесты был заимствован русскими государями из Византийской империи, где супругой императора, как правило, становилась первая красавица, избранная из числа многих претенденток. Просуществовал этот обычай в России вплоть до Петра I.

Еще отец Петра Алексей Михайлович, который был женат дважды, оба раза устраивал царские смотрины. Правда, собравшись жениться второй раз, Алексей Михайлович позаботился о том, чтобы смотрины были проведены исключительно «ради протокола», поскольку уже был без памяти влюблен в Наталью Кирилловну Нарышкину. Наталья была доставлена во дворец в числе прочих девушек, на которых царь и не посмотрел, и немедленно наречена царской невестой.

При Петре I Россия стала придерживаться европейских обычаев, и русские государи с тех пор стали жениться на западноевропейских принцессах и выдавали своих дочек замуж за западноевропейских принцев.