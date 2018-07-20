Обработка манжет рукавов платья с контрастным переходным кантом

Именно рукава и манжеты были одним из средств разнообразия гардероба в средние века. Зачастую они были сменными для минимизации затрат.

На длину рукавов и форму манжет влияло социальное положение их обладателя. Манжеты богато украшались вышивкой и кружевом, если владелец мог себе это позволить. Иногда они были нарочито непрактичными, чтобы подчеркнуть высокий статус владельца.

Манжета может быть цельнокроеной или состоять из двух деталей: верхней и нижней части манжеты. Манжета может быть стачана в кольцо или застегиваться на пуговицы. При обработке нижнего среза рукава манжетой длину рукава уменьшают на половину ширины манжеты.

В первых двух частях мастер-класса была рассмотрена обработка воротника и бортов платья, втачан воротник в горловину.

В заключение остановимся на обработке разреза рукава и манжет платья с контрастным переходным кантом.

Шаг 1 Выкроить детали манжет: 2 верхних — из основной ткани, 2 нижних — из отделочной ткани. Ширина припусков — 1-1,2 см. Уголки манжет чуть скруглить. Продублировать обе детали манжеты тонкой клеевой прокладкой.

Разрезать рукав по линии, указанной на выкройке, на необходимую величину.

Выкроить обтачку для окантовки разреза рукава — полоску ткани, выкроенную под углом 45 градусов к нити основы, шириной 4 см. Она может быть выкроена из основной или отделочной ткани, по желанию. Длина обтачки равна двум длинам разреза рукава.

Подготовить обтачку к притачиванию: оттянуть утюгом, чтобы стабилизировать, затем оснаровить ее по ширине. Ширина обтачки должна составлять 4 ширины окантовки в готовом виде (3 см).

Шаг 2 Края разреза разложить в прямую линию, наложить на обтачку лицевыми сторонами внутрь, приметать. Причем припуск на детали рукава сужается от 0,5 см у нижнего среза рукава до 0,1-0,2 см в углу разреза. Притачать со стороны рукава.

Припуски шва притачивания обтачки заутюжить на обтачку.

Второй срез обтачки подогнуть, обогнув припуски шва притачивания, и приметать.

Закрепить подогнутый срез обтачки, прокладывая машинную строчку точно в шов притачивания. Приутюжить.

Сложить обе стороны разреза рукава лицевыми сторонами внутрь, уравнять по нижним срезам рукава. В конце разреза стачать обтачку на угол.

Отогнуть окантовку разреза рукава на передней части рукава на изнанку, заметать.

Шаг 3 Сметать и стачать нижние швы рукавов шириной шва 1 см. Припуски обметать вместе и заутюжить на заднюю часть рукава.

Присборить нижний срез рукава. Для этого проложить две параллельные строчки с максимальной шириной стежка и ослабленным натяжением нитей. Стянуть до нужной длины среза равной длине манжеты в готовом виде.

Шаг 4 Срезать с припуска верхней манжеты по наружному краю 0,3 см.

Для выметывания канта из нижней манжеты необходимо, чтобы верхняя манжета были по размеру меньше чем нижняя.

Сложить обе детали манжеты лицевыми сторонами внутрь, совместить центры и боковые срезы. Сметать манжеты по внешнему срезу ручными косыми стежками со стороны верхней манжеты, припосаживая нижнюю деталь в углах.

Сутюжить посадку на ширину 1 см от наружного среза манжеты.

Примечание: парные детали и элементы необходимо обрабатывать одновременно, после проведения каждой операции контролируя симметричность размеров, формы, местоположения и т.д.

Шаг 5 Обтачать манжету по наружному краю шириной строчки 0,7 см. Шов прокладывать со стороны верхней манжеты.

Удалить наметочную строчку. Припуски шва обтачивания разутюжить. Высечь припуски на детали внутренней манжеты до 0,2-0,3 см. На детали верхней манжеты оставить припуски 0,6-0,7 см. В местах скруглений припуски надсечь, не доходя до строчки на 0,1 см.

Манжету вывернуть на лицевую сторону, выправить. Выметать отделочный кант шириной 0,2 см из нижней детали манжеты ручными косыми стежками. Приутюжить.

Шаг 6 Поставить надсечки на обеих поперечных сторонах манжеты, отметив ширину канта.

Приметать и притачать верхнюю манжету, в концах ориентируясь на надсечки.

Заутюжить припуски шва притачивания на манжету. Подрезать припуски шва (концы косой бейки) на угол, чтобы избежать утолщения.

Шаг 7 Подогнуть открытый срез и наметать нижнюю сторону манжеты, перекрывая шов притачивания на 0,1-0,2 см.

Проложить закрепляющую строчку со стороны верхней манжеты точно в шов притачивания манжеты или в край, прихватывая сгиб нижней манжеты.

Проложить отделочную строчку по манжете, аналогично отделочной строчке по воротнику и бортам платья.

Шаг 8 Выметать петли на манжете, пришить пуговицы.

Примечание

Остальные операции: стачивание рельефов и обработка карманов в рельефных швах, стачивание боковых швов, втачивание рукавов, обработка низа платья описаны в инструкции к пошиву модели 113 из Burda 9/2012:

Автор мастер-класса и фото: Елена Ленкова

У Лены высшее и специальное образование — портной верхней мужской, женской и детской одежды.

В одежде ценит индивидуальность и продуманность образа, оригинальность кроя. Любит анализировать приемы моделирования и технологию обработки изделия. Ведёт свою страничку в Instagram. Многие знают Лену, как давнюю пользовательницу сайта BurdaStyle.ru.

«Качество обработки и внутренняя отделка изделия — неотъемлемые аспекты шитья».