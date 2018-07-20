Казанский храм в Теплом Стане приглашает в «Город мастеров»

21 и 22 июля в день Престольного Праздника Казанской иконы Божией Матери в храме Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане по окончании литургии состоится фестиваль ремесел «Город мастеров».

На фестивале можно будет отведать хлеб, испеченный в настоящей печи, попробовать себя в гончарном и кузнечном деле.

Для юных гостей фестиваля и их родителей покажет кукольное представление Балаганчик сказок, в котором оживают истории о победе искренности над обманом и об истинной любви, которая жертвует собой.

Ждем Вас с 11:00 в Казанском храме в Теплом Стане по адресу: ул. Островитянова, вл. 1-2.

9:00 — Божественная Литургия.

10:30 — Крестный ход.

11:00 — Начало ярмарки.