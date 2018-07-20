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Казанский храм в Теплом Стане приглашает в «Город мастеров»
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Казанский храм в Теплом Стане приглашает в «Город мастеров» 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
21 и 22 июля в день Престольного Праздника Казанской иконы Божией Матери в храме Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане по окончании литургии состоится фестиваль ремесел «Город мастеров».
На фестивале можно будет отведать хлеб, испеченный в настоящей печи, попробовать себя в гончарном и кузнечном деле.
Для юных гостей фестиваля и их родителей покажет кукольное представление Балаганчик сказок, в котором оживают истории о победе искренности над обманом и об истинной любви, которая жертвует собой.
Ждем Вас с 11:00 в Казанском храме в Теплом Стане по адресу: ул. Островитянова, вл. 1-2.
9:00 — Божественная Литургия.
10:30 — Крестный ход.
11:00 — Начало ярмарки.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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