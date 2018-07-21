Одно из главных мировых изданий рассказало о трагедии во Владивостоке

«Жертва популярности: трагедия Стеклянной бухты» — под таким заголовком вышел материал в одном из главных журналов мира National Geographic , сообщает PRIMPRESS.

«Уникальный пляж на Дальнем Востоке находится под угрозой: его разворовывают на сувениры. Теперь бухта Стеклянная рискует лишиться стекла, украшающего побережье», — пишет издание.

Речь идет о «нашествии» китайских туристов. По словам очевидцев, автобусы с туристами из Китая приезжают сюда «один за одним» лишь с одной целью — иностранцы хотят забрать с собой на память то, чем славится пляж. «Пакетами тащут. Каждый китаец уходит с пакетом, а в нем — камни. Хотя на въезде написано, что забирать с собой нельзя», — рассказала женщина, зафиксировавшая ситуацию на видео.

По словам ученых ДВФУ, местный пляж в Стеклянной исчезнет примерно через 20 лет — столько времени необходимо, чтобы это место изменилось до неузнаваемости.

Бухта Стеклянная, в народе называемая Стекляшкой, расположена в пригороде Владивостока и известна необычным пляжем, усыпанным кусочками отшлифованного стекла. Пляж является популярным местом отдыха не только у горожан, но и у жителей всего Приморья, о красивом побережье знают и за пределами региона.

Впрочем, как полагают ученые, эта красота будет недолговечной. В настоящее время специалисты наблюдают уменьшение количества стекла как на берегу, так и на дне бухты. По мнению экспертов, уникальная бухта исчезнет уже через одно поколение, после чего на этом месте появится «рядовая песчано-гравийно-галечная» бухта, каких много в Приморье.