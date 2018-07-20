В комфорте развития нет. Проблема отцов и детей выходит на новый уровень

Современный мир настолько стремительно меняется, что кажется — ещё чуть-чуть и мы совсем перестанем понимать друг друга. Проблема отцов и детей выходит на совершенно новый уровень. О том, как можно не только сохранить преемственность поколений, и помочь молодым людям справиться с вызовами современности, корреспондент «АиФ-Красноярск» поговорил с педагогом Вероникой Барановой

Работа как игра

Татьяна Руденко , «АиФ-Красноярск»: Вероника Александровна, вы по образованию физик, но уже много лет занимаетесь обучением молодежи — сначала в качестве преподавателя вуза, потом в других организациях. Почему выбрали именно это направление деятельности?

Вероника Баранова: Физика изучает устройство мира, а мне хотелось понять, как оно отражается в мышлении человека и как можно повлиять на этот процесс. Математику и физику могу рассказывать на пальцах. Обучить этим предметам, дать определенный объем знаний не сложно. Но я для себя приняла решение, что гораздо важнее развивать мышление. И делать это способами, не похожими на то, что происходит в школе.

— Какое оно, «племя молодое, незнакомое»? Есть ли разница между поколениями или все люди проходят похожие этапы?

Яндекс, — Теория поколений утверждает, что существует качественная разница. Иксы (Х-поколение) — это люди, которым сейчас, условно, от 36 до 55 лет. Они способны много трудиться, терпеть во имя будущего, заточены на семью, воспитание детей. Следующее поколение — игреки (Y), это молодежь приблизительно от 16 до 33-35 лет. Они уже не хотят работать на перспективу, ради карьеры, статуса, материального благополучия — нужно чтобы было хорошо и интересно здесь и сейчас. Прежний подход к построению коллектива, его мотивации — пообещать блага в далеком будущем — теперь не работает. Поэтому сейчас используются совершенно другая мотивация и новая организация труда. Например, игровые технологии, когда элементы игры внедряются в рабочий процесс. Идеальная компания — типа Apple Google . Когда офис — это компания друзей, приблизительно равных, которым хорошо друг с другом работать, дружить и отдыхать. Это поколение не хочет строить далекие планы. Они любят путешествовать, свободнее мыслят и легче ко многому относятся. Но из-за того, что в основном не ставят для себя больших целей, не направлены на преодоление больших трудностей. Поэтому при возникновении проблем легко снимаются с якоря и уходят. В этом есть и плюсы, и минусы.

Школа не успела

— А как можно охарактеризовать нынешних подростков? Они ещё дальше от нас, взрослых?

— Зеты (Z) ещё маленькие, им меньше 15, про них пока мало что известно. Но есть данные, что они возьмут на себя постановку целей и решение задач в мировом масштабе. Им интересен окружающий мир, глобальные вопросы, например, экология. На родителей, игреков, они рассчитывать особо не могут, поэтому чувствуют свою ответственность.

Эти дети по-другому общаются. Во дворах появились шумные разновозрастные и разнополые компании. Такого не было уже много лет — подростки обычно просто сидели и точили лясы или смотрели в гаджеты. А сейчас — гоняют в футбол, играют в нормальные шумные игры. Один раз даже наблюдала игру в журналистское расследование. Стали гораздо меньше материться. Иногда ко мне приезжают в гости иностранцы и если раньше ребята от них шарахались, то эти здороваются и пытаются общаться.

— Звучит обнадеживающе! Похоже, мы поймем друг друга?

— Не факт. Эти ребята попадают в совершенно другую информационную среду. Во-многом им приходится тяжелее. Связано это вот с какими факторами. Школьная программа очень инертная, она сложилась примерно в середине прошлого века, тогда она хорошо соотносилась с окружающими реалиями, уровень учителей был достаточный. Мир ушёл дальше, а система образования остались на том же уровне.

Когда мы учились, знали, что выбранная специальность бухгалтера или инженера будет кормить всю жизнь. А сейчас ситуация быстро меняется — одни профессии исчезают, другие появляются. По прогнозам в ближайшие десятилетия исчезнут нотариусы, бухгалтеры и даже системные администраторы. И по факту нынешний выпускник по одной специальности сможет работать не более 5 лет. Поэтому сейчас вся система образования должна заново, просто с нуля себя построить. Эта проблема актуальна во всем мире. В результате современные ребятишки растут в очень сложных условиях — они не знают, чему учиться, чему верить. Есть очень много обстоятельств, которые влияют на память, психику, социализацию. Им труднее, чем было нам.

Знания — это зло?

— Информации вокруг предостаточно! Трудность в том, чтобы отфильтровать нужное? Или слишком много требуется усвоить?

— В традиционном понимании быть образованным — это значит много знать. Мы считаем, что знание — это ценность. А я сейчас понимаю, что оно может вредить. Сейчас объясню. Что такое знание? Это ответ на какой-то вопрос, теоретические сведения о мироустройстве. Есть хорошая фраза: «эксперт — это существо, которое перестало думать, ибо оно знает». А мы сейчас живем в эпоху бешеного роста технологий, мир очень быстро меняется, знания стремительно устаревают. И дети во многом правы: зачем «грызть гранит науки», если включаешь компьютер — а там всё есть, пользуйся. Действительно, многие люди живут и работают, пользуясь готовыми знаниями. Живут неплохо и советуют «не изобретать велосипеды». Знать — комфортно, а думать — трудно. Но долго так продолжаться не будет: мы уже вступили в эпоху глобальной роботизации, автоматизации и искусственного интеллекта. В ближайшее время везде где можно, людей заменят. Роботы не устают, не болеют и не уходят в декрет. Все, что основано на готовых алгоритмах, будет автоматизировано. Человеку остается развивать то, что он пока делает лучше машин — мыслить. И именно этому надо учить молодых. Только вот просто так пользоваться не получается. Так вот, знание — это та штука, которая препятствует думанью. Человек начинает думать, только когда он чего-то не знает. Случилась какая-то проблема, не знаешь, что делать, и тогда начинаешь думать, самостоятельно находить ответы.

— Тогда зачем так долго учиться? Может быть, надо просто показать ребятам, как пользоваться системой поиска информации?

— Нет, совсем от знаний отказываться нельзя. У школьных знаний особое предназначение. Известно, что большая часть того, что дают в школе, в жизни человеку не пригождается. Ни количество оболочек электронов в атоме бария, ни умение брать интегралы, ни классификация растений не находят практического применения. Смысл этих знаний совсем в другом — пока человек их осваивает, у него развивается мышление. Но только в том случае, если информацию не просто запомнили, а поняли, осознали, связали с остальным. Потом все это помогает при решении жизненных задач. Суть в том, чтобы в результате мышление повзрослевшего человека было способно справляться с вызовами современности. И конечно, на базе знаний человек строит свое мировоззрение, основу для жизни. А наши подростки живут в мире с очень большим разрывом. Мы по-прежнему учим их знаниям, да и этому, честно говоря, учим не очень хорошо. Давно уже наблюдаю, что школьники гораздо лучше умеют обороняться от них, чем усваивать, это проще. Количество и скорость информации увеличились на порядки, а мозг человека, в том числе детский, не справляется с переработкой и вынужден защищаться. Ни знаний, ни целостного мировоззрения, ни мышления. Немногим ребятам удается преодолеть трудности, выйти на новый уровень развития. Появляется большой разрыв между теми, кто впереди и остальными. Но сейчас я говорю больше об игреках, с зетами я еще не работала.

Труд создал человека

— Есть ли выход? Как можно помочь ребятишкам?

— Мы слишком много им помогаем, мешая естественным процессам, а потом удивляемся, что дети зависимы и инфантильны. Одно из решений, на мой взгляд, давно найдено человечеством: это труд, причем прямо с детства. Ребёнок должен уметь выполнять домашние обязанности, отвечать за часть быта в семье и чувствовать ответственность за общее дело. Есть один момент, может быть, наиболее важный — результаты реального труда дают повод гордиться собой. Это великолепная вещь для построения собственного Я, уважения к себе.

Пять лет назад я поняла, что значит фраза «труд сделал из обезьяны человека». Трудно — от слова труд. Должно быть не только интересно, но и трудно. Развитие человека происходит, когда он преодолевает этот порог. Пока комфортно, развития нет.

— Как вы считаете, дают ли свои плоды методики раннего развития? Может быть, стоит просто раньше начинать?

— Я не сторонник раннего развития и постоянной родительской опеки. Лучше вернуть детям детство, природа мудрее нас. Любые умения должны приходить вовремя, когда для них созревает мозг и нервная система. Можно двухлетнего ребенка с большим трудом обучить завязывать шнурки, потратив на это кучу времени и сил. А в 5 лет он сделает это раз и запомнит на всю жизнь. Опережающее развитие порой идет во вред. Если хотите получить прекрасный цветок, нужно дождаться когда появится и созреет бутон. А если его начать расковыривать раньше времени, то можно и загубить. То же и с мышлением: в раннем детстве должны развиваться те его аспекты, которые связаны с исследованием, движением, воображением, а для логики мозг созревает только после 10 лет. Хотя, дети, конечно, бывают разные. Мой старший в 4 года уже считал тысячами, но научился этому сам.

Самое главное, дети в этом возрасте должны научиться хотеть. И получать желаемое не потому, что им кто-то дал, а в результате собственных усилий. Должны быть и лужи, и разбитые коленки. И драки и разбитые сердца. Потому, что это нормальное взросление, социализация. Так происходит развитие личности. А родители пускай стоят в сторонке и восхищаются.