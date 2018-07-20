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Пэрис Джексон оголилась для коммерческой съемки
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Пэрис Джексон оголилась для коммерческой съемки 

Журнал ОК! 1 час назад
20-летней Пэрис Джексон не впервой шокировать публику своими выходками. Пару дней назад дочка Майкла Джексона официально заявила, что она бисексуальна, а теперь удивила интернет-пользователей смелой фотосессией.
Пэрис снялась топлес для рекламы обувного бренда RE/Done + Weejuns. На снимках грудь модели прикрыта лишь лоферами. Автором съемки стал знаменитый немецкий фотограф Юрген Теллер.
Мне было весело работать над этими фотографиями. Это невероятно — сотрудничать с фотографом, которому нравятся такие же странные вещи, как и тебе, — рассказала Пэрис.
Пэрис Джексон
Пэрис Джексон
Ранее в сети ходили слухи, что у дочери Майкла Джексона серьезная депрессия. По словам инсайдера, Пэрис движется к «серьезному кризису», однако никто из родственников не предпринимает шагов, чтобы помочь девушке решить ее психологические проблем. Вероятно, ее проблемы связаны с бурным прошлым, а именно — с суицидальными намерениями, сексуальным насилием, борьбой с наркотиками и низкой самооценкой.
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