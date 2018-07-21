Герои чемпионата мира-2018: Азар лишился мечты, но остался одним из лучших

Звёздное поколение сборной Бельгии не сумело выиграть чемпионат мира, но навсегда останется в памяти соотечественников. Портал "Евро-футбол.ру" рассказывает о лидере команды Эдене Азаре.

Сборная Бельгии впервые, наверное, за всю свою историю реально надеялась на победу на чемпионате мира. У маленькой европейской страны выросло такое поколение, которому могло позавидовать любое другое государство. У бельгийцев почти на каждой позиции было по мировой звезде.

Накануне турнира многие специалисты гадали, кто будет лидером этой команды. Точнее говоря, не будут ли друг другу мешать Кевин де Брёйне и Эден Азар. Первый провёл фантастический сезон в «Манчестер Сити», а второй был хорош в «Челси», но не настолько. И всё же Роберто Мартинес скорее сделал ставку на второго.

Азар — настоящий гений, другие футболисты в 16 лет в сильном чемпионате Франции не дебютируют. Причём бельгиец тогда начал выходить на поле по праву, выиграв конкуренцию. Для тех, кто следил за Лигой 1, не стало откровением и то, что он заиграл в «Челси», где быстро стал лидером на поле. Хотя всё же выбор в пользу лондонцев, наверное, был не до конца верным. «Синих» раздирают скандалы — то с Моуринью, то с Конте, что мешает бельгийцу в полной мере реализовать себя.

Зато на чемпионате мира 2018-го года мы увидели Азара в лучшем его исполнении. Стоит хотя бы отметить тот факт, что именно бельгиец стал лучшим футболистом турнира по версии авторитетного портала whoscored.com с оценкой 8,53. На втором месте колумбиец Йерри Мина с показателем в 8,35!

Азар вёл команду вперёд, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи. Кстати, один ассист был особенно важным — тот самый навес в голову Феллайни, который позволил бельгийцам спастись от вылета в 1/8. После того гола стало ясно, что бельгийцы японцев дожмут. Кроме того, именно Азар поставил точку в выступлении своей команды на турнире, отправив второй мяч в ворота англичан в поединке за третье место.

Азар сделал на турнире, наверное, всё, что мог. Как впрочем, и бельгийцы. Просто французы в России были слишком хороши, чтобы проиграть. Какое-то чувство недосказанности от бельгийцев осталось. Но точно не от Азара, который наглядно всем доказал, что входит в когорту лучших футболистов мира.

Сейчас лето, и Азару, видимо, пришло время задуматься о будущем. Он чемпион двух стран, взял несколько кубковых турниров, но этого мало для футболиста его калибра. Чемпионат мира выиграть не удалось, теперь нужна хотя бы Лига чемпионов. А можно ли её выиграть в нынешнем «Челси» — вопрос. Статус же просто героя мундиаля — маловато для Азара.

Андрей Центров