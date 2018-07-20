Редкий выход: Иван Телегин и Пелагея на светской вечеринке

Нападающий ЦСКА Иван Телегин (26) и певица Пелагея (32) на светских мероприятиях появляются крайне редко, а вместе еще реже. Да и вообще личную жизнь демонстрировать не любят: поженились тайно, беременность скрывали.

все слайды

А вчера их вместе видели на коктейле Glamour в честь номинантов премии «Glamour. Женщина года».

Напомним, Телегин и Пелагея тайно поженились в июне 2016-го, а в январе 2017-го у пары родилась дочь Таисия.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/redkij-vyhod-ivan-telegin-i-pelageya-na-svetskoj-vecherinke/