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Редкий выход: Иван Телегин и Пелагея на светской вечеринке
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Редкий выход: Иван Телегин и Пелагея на светской вечеринке 

Peopletalk 59 минут назад
Фото: Peopletalk
Нападающий ЦСКА Иван Телегин (26) и певица Пелагея (32) на светских мероприятиях появляются крайне редко, а вместе еще реже. Да и вообще личную жизнь демонстрировать не любят: поженились тайно, беременность скрывали.
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А вчера их вместе видели на коктейле Glamour в честь номинантов премии «Glamour. Женщина года».
Напомним, Телегин и Пелагея тайно поженились в июне 2016-го, а в январе 2017-го у пары родилась дочь Таисия.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/redkij-vyhod-ivan-telegin-i-pelageya-na-svetskoj-vecherinke/
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