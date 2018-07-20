Клиенты из ада: самые смешные задания, с которыми сталкиваются люди

Антон, дизайнер:

«Получаю задание от нового клиента нашей студии. Ничего сложного. На первый взгляд, просто листовки с рекламой птицефермы, где выращивают индеек. Читаю задание:

"Дело происходит на скотном дворе. Главный персонаж — индейка. Он мускулистый супергерой, у него роскошный белый хвост, большая голова и ярко-красная борода. Этот чувак-индейк разообразно дубасит свинью (символизирует холестерин), отвешивает ей в челюсть и под зад, в общем, побеждает. За этим в полном шоке, замерев, наблюдают бычок, гусь и овечка. При этом сам супергерой-индейка должен вызывать симпатию и нравиться детям и мамам"».

Анна, фрилансер:

«Я временно простаиваю, а чтобы не терять доход, зарегистрировалась на сайте, где каждый может выполнить разовое задание, выбрав из размещенных. Меня ужасно насмешило такое объявление:

"Мы въезжаем в новую квартиру. Хотелось бы, чтобы в девять утра по указанному ниже адресу приехал человек с котом (не с кошкой!). Мы бы встретились с владельцем кота и его питомцем и устроили бы символический переезд: я и моя жена зашли бы в квартиру с пакетами, а перед нами в квартиру хозяин запустил бы кота. А потом обязательно кота увезти назад. Кастрированный кот годится!"

Не поверите, но я позвонила, мы договорились, и я заработала 550 рублей!»

Максим, специалист по логистике:

«Менеджеры сообщили мне, что заказанный клиентом продукт готов к транспортировке. Звоню. По телефону клиент интересуется:

— Как вы доставите продукцию в наш регион? — В ваш регион мы обычно отправляем транспортными компаниями такими-то. — А с проводником можете передать? А мы тут на вокзале встретим…

Если что, речь о брендированных стеллажах размером примерно метр на метр, и их было 50 штук!»

Алевтина, веб-дизайнер:

«Заказали мне макет для свадебного веб-сайта. Я подобрала тематические фото, девушки в свадебных платьях, цветы-букеты, все в едином стиле. И получила неожиданный комментарий заказчицы:

"Уберите все фото с розами, они не подходят для свадебной тематики, так как ассоциируются у меня с бабушкой"».

Марина, дизайнер:

«Я была начинающим специалистом, мне давали задания попроще. Если честно, это начальник думал, что они попроще. Открываю письмо, читаю: «Компании нужны красивые пригласительные на новогодний корпоратив». Просто? Да куда проще! Вчитываюсь:

"Нужно, чтобы было все такое воздушное, яркое, праздничное, новогоднее, но строго в корпоративных цветах клиента: черном и сером".

Я, конечно, сделала им приглашения в черно-сером цвете и предложила обсыпать блестками на клей. Но мою работу почему-то не приняли».

Степан, дизайнер-график:

«Я просто приведу этот диалог без комментариев».

— Размер квадрата 150 х125. — Размещать вертикально или горизонтально? — Это квадрат. — Хорошо. Квадрат вертикальный или горизонтальный? — 150 х125

Олег, ретушер:

«Приходит ко мне заказчик, надо обработать групповое фото, снято человек 50 точно. И просит:

— Уберите с фотографии вот этого мужчину, у него аура плохая!

Я убился вычищать его с фото так, чтобы общий вид не испортить, чтобы вроде так и было. Сделал. Сдаю работу.

— Все очень здорово получилось, но денег я не заплачу, так как все равно я чувствую его присутствие…

Занавес».

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