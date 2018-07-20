Как мысль о смерти управляет нашей жизнью?

Мысль о неизбежности смерти всегда живет в глубине человеческого подсознания и незримо управляет нашими жизнями. Из-за нее мы ходим в церковь, становимся вегетарианцами, заводим детей, открываем собственные фирмы. В общем, делаем все, чтобы заглушить эту мысль, не дать ей вырваться из подсознания и захватить сознание. Но что случилось бы, если люди узнали точную дату и причину своей смерти? Как бы мы себя повели, что нового бы узнали о собственном характере?

Как избежать страха смерти?

Ученые давно задаются вопросом, как мысль о смерти влияет на поведение человека. В 80-х американские психологи под руководством Шелдона Соломона следили за состоянием людей, которые вдруг очень отчетливо осознали, что они всего лишь «дышащие, испражняющиеся, мыслящие куски мяса, которые могут умереть в любую секунду». Из своих наблюдений они вывели теорию управления страхом смерти. Человек не может смириться с мыслью, что мир не был кем-то задуман и любая жизнь бессмысленна и конечна. Он борется с экзистенциальным ужасом с помощью религии и культуры, которые не только придают смысл жизни, но и фактически отрицают смерть: религиозный человек верит, что он не умрет, а перейдет на новый уровень, нерелигиозный предпочитает думать, что после смерти он «продолжится» в своих детях и творениях. Без этой спасительной мысли люди будут чувствовать себя незащищенными, испуганными, морально уничтоженными.

Как мысль о смерти влияет на поведение человека?

Даже самые незначительные упоминания о смерти меняют поведение человека. Психологи разговаривали с людьми рядом с кладбищем или ставили перед ними экраны, на которых периодически вспыхивало слово «смерть», и выделили ряд особенностей. Вспомнив о бренности бытия, человек становится гораздо более благосклонным к знакомым, которые разделяют его убеждения, и ужесточается к тем, кто их критикует. Если бы испытуемый в этот момент оказался на избирательном участке, то проголосовал бы за того кандидата, который вызывает страх у окружающих. Под влиянием мыслей о смерти человек может отринуть все свои прежние ценности, начать пить, курить и объедаться.

Такой эффект имели более или менее абстрактные разговоры о бренности бытия. А те испытуемые, которые размышляли о том, как именно они умрут и что будут чувствовать члены их семей, демонстрировали совсем другую реакцию. Они становились более альтруистичными (например, стремились сдавать кровь) и внимательно анализировали прошедшую жизнь.

Что чувствуют люди, знающие о скорой кончине?

Когда человек думает о смерти не как о пугающей абстракции, а как о собственной перспективе, то он осознает ценность жизни, учится ценить каждый ее миг, фокусируется на своих целях и социальных связях. Такие мысли, безусловно, полезны, но как заставить людей думать о гибели так, а не иначе? Где гарантии того, что человек полюбит жизнь, а не сгинет в экзистенциальном кошмаре?

На самом деле, уже сейчас существует огромное количество людей, которые точно знают, когда и от чего они умрут — неизлечимо больные. Их реакцию можно перенести и на общество в целом. По своему отношению к скорой кончине больные делятся на две группы: отрицающих смерть и принимающих ее. Первые всю оставшуюся жизнь борются: отрицают, что их болезнь неизлечима, пробуют все возможные методы лечения, включая откровенно шарлатанские. А пациенты второй группы бросают борьбу и стараются сделать каждую оставшуюся секунду яркой и насыщенной: воплощают давно забытые мечты, сближаются с семьей, занимаются любимым делом.

Исследователи считают: любой человек, который знает, что жизнь его подходит к концу, будет действовать по одному из этих сценариев, но ни один из них нельзя назвать легким и единственно верным. В первом случае людей подстерегает опасность оказаться на месте князя Олега, который отказался от любимого коня, потому что должен был погибнуть от него, но так и не избежал судьбы. Если «борцу» скажут, что он скоро утонет, то он перестанет плавать, даже если плаванье было делом всей его жизни. Значит ли это, что он не умрет в назначенный час? Вряд ли.

Вариант с принятием даты своей смерти тоже усеян подводными камнями. Многие сделают последние месяцы своей жизни ярче и насыщеннее, кто-то даже добьется новых высот, но будут и те, кто сдастся на волю победителя. Перестанет работать (зачем, ведь через несколько месяцев меня не будет), откажется от здорового образа жизни (теперь можно и наркотики — все равно умирать) или покончит с собой (если уж уходить, то на своих условиях, без боли и страдания). Остальные же начнут кидаться из крайности в крайность: один день лежать на диване, поглощая чипсы пачками, а уже на следующий — работать волонтером и ходить в спортзал. И так пока страх смерти — самый сильный страх на свете — не победит окончательно.

Каким будет мир, где все знают длительность своей жизни?

День, когда люди получат всю информацию о своей смерти, станет последним днем для большинства религий: мысль о Боге и загробной жизни потеряет свою актуальность. Изменится и структура взаимоотношений: создавать семьи будут только те пары, которые в прямом смысле слова умрут в один день. Приложения для знакомств забудут об общих интересах и привлекательной внешности, потому что дата смерти станет единственным значимым критерием. А когда придет время заводить детей, любящие родители проверят длительность жизни плода — если она окажется короткой, то проще сделать аборт, чем потом мучиться.

Сложно представить, что случится с нашей культурой в случае таких перемен. На эту тему исследователи пока только фантазируют. Вероятнее всего, информация о смерти станет конфиденциальной, но при этом люди все равно будут сообщать ее друг другу. Какой работодатель примет человека, которому осталось жить три дня? Кто проголосует за президента, который умрет через год? Многие в целях безопасности сделают тату с датой своей смерти: если в общественном месте с этим человеком что-то случится, то окружающие и врачи будут знать, нужно ли спасать человека или его время подошло к концу. Сейчас все эти предположения звучат диковато, но такие перемены в отношениях со смертью изменят наш разум и перекроят известный нам мир.