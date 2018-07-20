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Как единый стиль сотрудников сделает бизнес успешнее
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Как единый стиль сотрудников сделает бизнес успешнее 

BroDude 50 минут назад
Фото: BroDude
Когда сотрудники гостиницы, банка, магазина, салона красоты одеты в едином стиле, то это смотрится представительно, солидно и во многих случаях изящно. Форма дисциплинирует сотрудников, помогает им переключиться на решение трудовых задач. А клиент относится к организации с единым дресс-кодом с большим уважением. В наше время единый стиль — это символ статуса.
В первую очередь подобное единообразие полезно для работников. Потому что не нужно хвастаться своими штанами от Armani, которые тебе подарила мама, в то время как остальные сотрудники даже на H&M не зарабатывают. Это вызывает агрессию и недоверие в коллективе. Суровая правда жизни заключается в том, что каждый одевается исходя из своих средств, и это не всегда устраивает тех, кто зарабатывает меньше. Кстати, это одна из причин, по которой в школах вводят обязательную единую форму. Чем меньше зависти и неприязни будет в коллективе, тем лучше для всех. А дорогая одежда как красная тряпка для нытиков и завистников, которые есть в каждом коллективе. И вот когда с утра сотрудники приходят на работу и переодеваются в единую униформу, то на ближайшие 8-10 часов они становятся солдатами, которые в едином порыве, не щадя сил, будут отрабатывать на передовой. Как сказал классик, «одежда диктует поведение». Дресс-код — это имидж всей компании. От того, как выглядят сотрудники, в первую очередь зависит прибыль.
Кому-то может не нравиться единый дресс-код, но реальность такова, что большинство организаций признало его пользу. Единственная очевидная проблема в том, что в большинстве случаев дресс-код выглядит скучно, чересчур консервативно, а иной раз и вовсе отталкивающе. Любой хоть сколько-нибудь умный, дальновидный и не жадный работодатель знает, что гораздо лучше, если рабочая одежда выглядит стильно, элегантно и интересно. Неспроста внешний вид сотрудников влияет на имидж всей компании. А поможет тебе сформировать свой четкий стиль Promodus. Это гораздо больше, чем простой швейный цех: ребята ко всему прочему еще и дизайнеры, стилисты, конструкторы одежды, технологи швейного производства. В Promodus умеют делать все: от корпоративной и промоодежды до сувениров и event-материалов. Какой бы бизнес ты ни открывал, будь то очередной ларек с шаурмой или крупное рекламное агентство, они смогут найти к тебе подход, благодаря своему колоссальному опыту и таланту. Но главная их особенность — соответствие духу времени.
Если в твоей голове полно креатива и ты хочешь создать что-то нетипичное и запоминающееся, то тебе в Promodus — сработаетесь. Допустим, ты хочешь создать крафтовую беляшную в антураже фильма Алехандро Ходоровски «Священная гора». То есть тотальный сюрреализм, но при этом стильный и креативный. Так вот, они помогут тебе разработать фирменный стиль, дизайн помещения и униформы. Потому что их профиль — нетипичность. Все, от повара до швейцара, будут облачены в удобную и красивую амуницию. Даже если ты фанат «Зеленого слоника» и мечтаешь создать свою микрофинансовую компанию, они подскажут, как соединить эти два несовместимых понятия и сделать так, чтобы это было стильно и никого не отпугивало. Все потому, что у людей есть вполне конкретная и корректная цель — изменить представление, восприятие заказчика посредством своей работы. И если ты все еще считаешь, что работники могут ходить в белых рубашках с бейджами, то просто кликни по ссылке и перейди к ним на сайт, чтобы открыть для себя дивный новый мир небанального корпоративного дресс-кода. Узнать, каким потрясающим может быть корпоративный стиль от Promodus→
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