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Бразильянка придумала историю про изнасилование на ЧМ-2018 из-за измены мужу
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Бразильянка придумала историю про изнасилование на ЧМ-2018 из-за измены мужу 

Карельские вести 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
Получила продолжение история с фейковым изнасилованием бразильянки на стадионе «Лужники» в день финала чемпионата мира по футболу. По данным телеграм-канала Mash, девушка выдумала эту историю после того, как изменила своему мужу с его лучшим другом.
Жулиана Трофа прилетела в Россию вместе с супругом и его приятелем, в Москве они сняли одну комнату на троих.
Однако в день финала ЧМ-2018 бразильянка не удержалась и наставила мужу рога, переспав с его товарищем. Причем любовник оказался настолько энергичным, что поранил партнершу в районе ее гениталий.
Чтобы как-то объяснить мужу появление травмы, девушка придумала историю об изнасиловании на стадионе и подала заявление в российскую полицию.
В своем заявлении она указала, что после матча решила прогуляться по аллее, где на нее напали двое темнокожих мужчин и надругались над ней. Как уже сообщал «КВ», медики, осмотрев «пострадавшую», подтвердили факт повреждений половых органов.
Правда, когда российские полицейские просмотрели записи с камер наблюдения, к иностранке возник ряд вопрос: как оказалось, девушка все время находилась в поле зрения камер и никакого изнасилования не было.
Под напором этих фактов бразильянка забрала свое заявление.
В мае этого года жительницы Москвы пожаловалась в полицию на то, что в ресторане знакомый подсыпал ей афродизиак в еду, из-за чего она потеряла контроль и занялась со спутником оральным сексом.
Позже выяснилось, что девушка придумала эту историю, чтобы объясниться за измену перед своим молодым человеком.
Также читайте материал «Главный тренер сборной Хорватии Далич жестко обратился к политикам»: фейк дня  Источник
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