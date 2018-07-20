Бразильянка придумала историю про изнасилование на ЧМ-2018 из-за измены мужу

Получила продолжение история с фейковым изнасилованием бразильянки на стадионе «Лужники» в день финала чемпионата мира по футболу. По данным телеграм-канала Mash, девушка выдумала эту историю после того, как изменила своему мужу с его лучшим другом.

Жулиана Трофа прилетела в Россию вместе с супругом и его приятелем, в Москве они сняли одну комнату на троих.

Однако в день финала ЧМ-2018 бразильянка не удержалась и наставила мужу рога, переспав с его товарищем. Причем любовник оказался настолько энергичным, что поранил партнершу в районе ее гениталий.

Чтобы как-то объяснить мужу появление травмы, девушка придумала историю об изнасиловании на стадионе и подала заявление в российскую полицию

В своем заявлении она указала, что после матча решила прогуляться по аллее, где на нее напали двое темнокожих мужчин и надругались над ней. Как уже сообщал «КВ», медики, осмотрев «пострадавшую», подтвердили факт повреждений половых органов.

Правда, когда российские полицейские просмотрели записи с камер наблюдения, к иностранке возник ряд вопрос: как оказалось, девушка все время находилась в поле зрения камер и никакого изнасилования не было.

Под напором этих фактов бразильянка забрала свое заявление.

В мае этого года жительницы Москвы пожаловалась в полицию на то, что в ресторане знакомый подсыпал ей афродизиак в еду, из-за чего она потеряла контроль и занялась со спутником оральным сексом.

Позже выяснилось, что девушка придумала эту историю, чтобы объясниться за измену перед своим молодым человеком.

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