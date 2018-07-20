Оксана Охлобыстина — многодетная мама, ребро Ивана

Жизнь нашей сегодняшней героини напоминает американские горки. Один крутой поворот сменяет другой: неожиданный яркий взлёт актёрской карьеры, испытание славой в юном возрасте, обращение к вере, отказ от публичной жизни. Всё это про Оксану Охлобыстину — одну из самых ярких и самобытных актрис «перестроечного кино», которая безоглядно пожертвовала собственной удачной карьерой ради мужа и семьи.

Оксана Арбузова появилась на свет в Москве 24 апреля 1973-го в семье геолога и юриста. Родители девочки много работали, поэтому у них оставалось мало времени на воспитание дочери. Из-за этого она буквально «жила» в группе продлённого дня в школе, а всё лето проводила в пионерских лагерях. По признанию Оксаны, главной её игрой был… поиск сладостей: «Я была сладкоежкой, тормоза не работали, поэтому конфеты от меня прятали. Искать их — было любимым развлечением. В этой азартной игре мне не было равных. Я все всегда везде находила и наедалась конфет до отвала. Все знали, что это я».

Несмотря на склонность к шалостям, родители очень любили Оксану и поощряли её увлечения. Девочка с ранних лет ходила в театральную студию, там её приметили люди из мира кино. И уже в 13 лет Оксана дебютировала в кинокартине «Катенька», где ей досталась главная роль. Фильм остался не замеченным широкой публикой, однако уже спустя пару лет имя Оксаны Арбузовой прогремело на всю страну. Образ оторвы-неформалки Аварии из картины «Авария — дочь мента» сделал юную актрису очень популярной. В один миг шестнадцатилетняя Оксана стала кумиром молодёжи СССР.

Стоит сказать, что слава, нагрянувшая в столь юном возрасте, пагубно отразилась на характере девушки: начались проблемы с родителями. «Звездный час! Глянец! Но память ассоциирует этот момент славы не с кайфом, а с соленым привкусом слез, которыми я напоила маму. Все самое отвратительное проявилось во мне именно с наступлением этого звездного часа», — с сожалением вспоминает Оксана.

Киношная жизнь со своими прелестями и сложностями текла своим чередом до тех пор, пока в жизни Оксаны не появился Он, ее Единственный, — человек, разделивший её жизнь на «до и после». Имя ему было Иван Охлобыстин . Любовь вспыхнула буквально с первого взгляда: молодым актёрам достаточно было встретиться взглядом на лестнице Московского кинофестиваля, чтобы осознать, что теперь они навеки вместе.

В 1995 году пара скрепила свои отношения законным браком, и вслед за этим у Ивана и Оксаны друг за другом начали появляться ребятишки: Анфиса (8 августа 1996 г.), Евдокия (2 ноября 1997 г.), Варвара (9 марта 1999 г.), Василий (5 марта 2001 г.), Иоанна (17 августа 2002 г.) и Савва (22 марта 2006 г.). Конечно, Оксане пришлось завершить актёрскую карьеру, чтобы целиком и полностью посвятить себя делам большой семьи. И она, кажется, об этом не жалеет: «Досужее мнение, что быть многодетной матерью — это бремя и мука, не глупость даже, а просто неведение. Трудно быть матерью одного ребенка, это уж я теперь точно знаю. С рождением каждого следующего — только легче».

Семья Охлобыстиных среди других звёздных семейств выделяется своим строгим отношением к воспитанию детей. И это неудивительно, ведь они следуют православным патриархальным традициям. Иван и Оксана — глубоко верующие люди. В 2001 году Иван даже был рукоположен в сан священника, но спустя 9 лет оставил служение церкви, так как совмещать его с актерской карьерой посчитал неправильным.

Все дети Охлобыстиных изучают Закон Божий и христианскую литературу, им запрещено пользоваться электронными гаджетами и социальными сетями без надзора родителей. Но несмотря на запреты, в семействе Охлобыстиных царит гармония и любовь, это подтверждают тёплые семейные фотографии на страницах Охлобыстиных в социальных сетях.

Оксана Охлобыстина сумела пожертвовать собственными амбициями и кинокарьерой ради того, что во все времена будет абсолютной человеческой ценностью, — семьи.

«Однажды Господь уже сотворил такое чудо с моей жизнью. Актриса Оксана Арбузова умерла. Зато есть Анфиса и Дуся, Вася и Савва, Варвара и Иоанна. Есть Иван. А я — с ним. Но мне мало просто быть с ним. Я хочу и должна стать его опорой, его ребром», — так расставляет жизненные приоритеты Оксана.