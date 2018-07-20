«Неужели нельзя осчастливить девушек?»: акт эксгибиционизма сняли на видео на побережье в Краснодарском крае

Краснодар. 20 июля — Новая Кубань. «19 июля этот парень занимался грязными делишками прямо на берегу Урупа и подглядывал за мной и остальными прогуливающимися», — сообщила жительница Армавира, опубликовав пост в социальных сетях.

Женщина зафиксировала на видео, как мужчина удовлетворял свои сексуальные потребности на побережье местной реки.

В это время в окрестностях прогуливались местные жители с несовершеннолетними детьми, которые стали невольными свидетелями его деяний.

Также женщина предположила самый худший сценарий развития событий:

— Эти товарищи вполне могут наброситься. «…» «Будьте осторожны на прогулках!»

Женщина пояснила, что пригрозила мужчине выложить видео с его участием в социальных сетях, после чего он поспешно скрылся.

Также пользовательница социальных сетей иронично прокомментировала сам факт наличия явления эксгибиционизма в нашем обществе:

— Просто поражает, что пока у нас в стране дефицит мужиков, они развлекаются в лесопосадках. Неужели нельзя осчастливить девушек, а не жучков и паучков в траве.