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«Просто кнопочку нажал»: Депутат Гаврилюк рассказал, как голосовал за грабительские тарифы
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«Просто кнопочку нажал»: Депутат Гаврилюк рассказал, как голосовал за грабительские тарифы 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Ролик перепубликовал украинский журналист Константин Стогний, который отметил, что украинцы не станут жить лучше до тех пор, пока не научатся выбирать профессиональных и ответственных политиков. Своим мнением по этому поводу он поделился на личной странице в Facebook.
На видео признание о своей некомпетентности Гаврилюк делает, отвечая на вопрос телеведущей Натальи Влащенко о том, почему он голосовал за инициативу, касающуюся ценообразования на газ, если не поддерживал ее.
«Как голосовал, как голосовал? Взял да и нажал на зеленую кнопочку», — сказал парламентарий.
Такая легкомысленность нардепа крайне возмутила Стогния и он обвинил украинцев в том, что в своих политических предпочтениях они все время стоят на месте.
«Перед следующими выборами даже ни с кем не буду вести дискуссий об уме, образовании и профессионализме законодателей. Это, как воду лить из пустого в порожнее… Продолжайте выбирать «хороших парней» и искренних «патриотов». И дальше «голосуйте сердцем» и не нойте, что жить с каждым днем все труднее и труднее», — жестко высказался журналист.
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