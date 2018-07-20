Нежные объятия и сияющая улыбка: Пелагея и Иван Телегин продемонстрировали чувства на коктейле Glamour

19 июля в универмаге «Цветной» состоялся коктейль «Glamour. Начало», ознаменовавший начало голосования за звание «Женщина года» по версии журнала Glamour.

Плохая московская погода не помешала самым ярким звездам посетить модное мероприятие. Певица Пелагея появилась в компании своего супруга — хоккеиста Ивана Телегина . Сияющая улыбка наставницы шоу «Голос» и романтические объятия развеяли все слухи о проблемах в отношениях этой пары.

Как мы уже писали, Регина Тодоренко впервые вышла в свет со своим возлюбленным — певцом Владом Топаловым . Ярко-желтое шелковое мини-платье не скрыло округлившийся живот экс-ведущей «Орла и решки», несмотря на все ее отрицания беременности.

Еще одна будущая мама, певица Ханна, также выбрала шелк — его серебристые волны, ниспадая, отлично подчеркнули «интересное положение» певицы.

Главный редактор глянца Иляна Эрднеева и Регина Тодоренко в торжественной обстановке назвали номинантов премии, а после объявления старта голосования состоялось выступление молодых артистов лейбла Black Star DanyMuse и TERRY.