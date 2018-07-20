Ещё
Нежные объятия и сияющая улыбка: Пелагея и Иван Телегин продемонстрировали чувства на коктейле Glamour
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нежные объятия и сияющая улыбка: Пелагея и Иван Телегин продемонстрировали чувства на коктейле Glamour 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
19 июля в универмаге «Цветной» состоялся коктейль «Glamour. Начало», ознаменовавший начало голосования за звание «Женщина года» по версии журнала Glamour.
Плохая московская погода не помешала самым ярким звездам посетить модное мероприятие. Певица Пелагея появилась в компании своего супруга — хоккеиста Ивана Телегина. Сияющая улыбка наставницы шоу «Голос» и романтические объятия развеяли все слухи о проблемах в отношениях этой пары.
Как мы уже писали, Регина Тодоренко впервые вышла в свет со своим возлюбленным — певцом Владом Топаловым. Ярко-желтое шелковое мини-платье не скрыло округлившийся живот экс-ведущей «Орла и решки», несмотря на все ее отрицания беременности.
Еще одна будущая мама, певица Ханна, также выбрала шелк — его серебристые волны, ниспадая, отлично подчеркнули «интересное положение» певицы.
Кроме того, среди гостей были замечены Настасья Самбурская, Диана Арбенина, Виктория Дайнеко, Надежда Сысоева, Екатерина Одинцова с дочерью Диной Немцовой, Маргарита Мамун, Александр Хоменко и Наталья Ящук, Ляйсан Утяшева, МOT с супругой Марией Мельниковой, Айза Анохина и многие другие.
Главный редактор глянца Иляна Эрднеева и Регина Тодоренко в торжественной обстановке назвали номинантов премии, а после объявления старта голосования состоялось выступление молодых артистов лейбла Black Star DanyMuse и TERRY.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Passion.ru: последние новости
Сияющая Регина Тодоренко открыто показала округлившийся живот на вечеринке с Владом Топаловым С идеальным прессом и красавцем-супругом: Пелагея приковала к себе всеобщее внимание на юбилее Агутина Виктория Дайнеко заговорила о воссоединении с бывшим мужем
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Недотрогу она строила только со мной»43
Тест: какая работа вам подходит5
Как живут вдовы знаменитостей
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день88
Судзиловская показала фото в откровенном бикини19
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:22
Мужчины, которые не прочь накраситься
Звёзды
03:54
Знаменитости, которым пришлось бомжевать на улице
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение