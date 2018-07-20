Как пользователи Сети меняли отношение к Наталье Поклонской: ретроспектива 

Крым — наш! Поклонская — супер!
~Антон: Наша няша! Валентина Петровна: Очень хорошая и умная девочка, это сразу видно.
~Света Маникюр: У меня знакомые с ней в прокуратуре работали. Говорят, она очень принципиальная и взяток не брала никогда.
~Толян Супер-мачо: Я б ей вдул.
~Леха: Бабы вообще умными не бывают, но Поклонская умная девка, что есть, то есть.
~Эдик СССР: запостил фотку Поклонской на фоне Российского флага/
~Станислав Николаевич: Наталья Владимировна, выражаю Вам свою искреннюю признательность! Такие как вы консолидируют общество! Добро пожаловать в Россию!
Поклонская требует запретить Матильду
~Антон: Няша крышей протекла!
~Валентина Петровна: Очень плохая и глупая девочка, это сразу было видно.
~Света Маникюр: У меня знакомые с ней в прокуратуре работали. Говорят, она себе три квартиры купила на взятки.
~Толян Супер-мачо: Я б ей все равно вдул.
~Леха: Бабы вообще умными не бывают. И эта тупая.
~Эдик СССР: запостил фотку Николая второго, который выглядывает из-за дерева с вопросом «А Поклонская уже ушла?»
~Станислав Николаевич: Наталья Владимировна, выражаю вам свою искреннюю неприязнь!
Кирилл: Ахахаха.
Поклонская сказала, что Ленин — Гитлер
~Антон: Няша совсем кукухой поехала! Шизофрения налицо!
~Валентина Петровна: Совершенно тупая баба, я ведь сразу говорила. Хабалка рыночная, а все в политику лезет!
~Света Маникюр: У меня знакомые с ней в прокуратуре работали. Говорят, она себе к квартирам еще пару особняков прикупила. И дачу в Испании.
~Толян Супер-мачо: Ну разок точно вдуть можно. Слышь, маникюр, я б и тебе бы тоже вдул.
~Света Маникюр: пошел в бан, чмо!
~Леха: В прокуратуре они же все тупые. И вообще честный человек в органы работать не пойдет. Только бабки там гребут, сволочи! (Леха запостил объявление: Честный и порядочный таксист доставит иностранцев, прибывших на ЧМ из Шереметьева в любую точку столицы всего лишь за 40 тысяч рублей. Группам — скидки).
~Эдик СССР: запостил картинку Ленина, который приоткрывает крышку стеклянного гроба с вопросом: «А Поклонская уже ушла?»
~Станислав Николаевич: Наталья, как же я ошибался на ваш счет! Вон из России!
~Кирилл: Ахахаха.
Няша не встала перед сенаторами из США ~Антон: Наша няша!
~Валентина Петровна: Умная и принципиальная девочка. Это сразу было видно!
~Света Маникюр: У меня знакомые с ней в прокуратуре работали. Говорят, что у нее даже квартиры нет. В служебной всегда жила.
~Толян Супер-мачо: А меня маникюр забанил что ли? Валентина Петровна, что вы делаете сегодня вечером?
~Валентина Петровна: Пошел вон маньяк! Бан!
~Леха: Поклонская хоть и баба, а далеко не дура. А остальные там в Думе сволочи все. Законов дебильных напринимают и воруют. Только бы бабки хапать! (Леха запостил объявление: Сдам чистенькую однушку в Бибирево иностранцам, прибывшим на ЧМ. Цена 150 тысяч в сутки. Экзотика в виде пельменей прилагается!)
~Эдик СССР: запостил фотку сидящей в зале Поклонской на фоне аплодирующих американским сенаторам депутатов с надписью «Позор депутатам! Наталья — молодец!»
~Станислав Николаевич: Наташенька, вынужден признать, что в прошлый раз погорячился! Вы умница редкая, удачи Вам во всем!
~Кирилл: Ахахаха.
Она против повышения пенсионного возраста
~Антон: Наша няша!
~Валентина Петровна: Вот я как ее увидела сразу сказала — очень умная и порядочная девочка! В президенты России ее!
~Света Маникюр: У меня знакомые с ней в прокуратуре работали. Говорят, что она за свой счет пенсионерам в квартирах ремонты делала! Леха: Умнейшая женщина, признаю! А в правительстве они же тупые все. И хапают-хапают и все за мой счет жируют! Твари! (Леха запостил PS к объявлению: Иностранцы, пельмени я гарантирую, только это тоже за ваш счет! 300 грамм 8 тысяч рублей).
~Толян Супер-мачо: Бабка меня тоже забанила что ли?! Леха, у меня вопрос…
~Леха: Пошел в бан извращенец тупой!
~Толян Супер-мачо: А за 50 тысяч?
~Кирилл: Ахахаха!
~Эдик СССР: Запостил картинку с надписью «Я на выборы никогда не ходил, но теперь точно пойду!»
~Станислав Николаевич: Наташенька, дорогая! Простите меня за все! Вы святой человечек! Добро пожаловать на Родину, деточка!
~Кирилл: Аахахаха!
Поддержала идею выноса Ленина из Мавзолея
~Антон: Говорил же, Няша тронулась умом!
~Валентина Петровна: И это еще в президенты России лезет?! Да выслать ее из моей страны!
~Света Маникюр: У меня знакомые с ней в прокуратуре работали! Говорят, она в свое время весь Крым держала! Представляете сколько у нее бабла? Да она и место в Думе купила!
~Леха: Вот тварь ненасытная! Чтоб ты подавилась этим баблом!
~Эдик СССР: запостил фотку Поклонской за решеткой, перечеркнутую красным крестом с надписью «Требуем посадить Поклонскую!»
~Станислав Николаевич: Наташ, ты сволочь, конечно. Чтоб тебе удачи никогда не было! Ты вносишь раскол в общество! Вон из России!
~Толян Супер-мачо: Станислав Николаевич, а как вы относитесь к…
~Станислав Николаевич: В бан, урод!
~Кирилл: Ржунимагу, ахахахаха! Не останавливайтесь!