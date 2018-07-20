Как пользователи Сети меняли отношение к Наталье Поклонской: ретроспектива

~Антон: Наша няша! Валентина Петровна: Очень хорошая и умная девочка, это сразу видно.

~Света Маникюр: У меня знакомые с ней в прокуратуре работали. Говорят, она очень принципиальная и взяток не брала никогда.

~Толян Супер-мачо: Я б ей вдул.

~Леха: Бабы вообще умными не бывают, но Поклонская умная девка, что есть, то есть.

~Эдик СССР: запостил фотку Поклонской на фоне Российского флага/

~Станислав Николаевич: Наталья Владимировна, выражаю Вам свою искреннюю признательность! Такие как вы консолидируют общество! Добро пожаловать в Россию!

Поклонская требует запретить Матильду

~Антон: Няша крышей протекла!

~Валентина Петровна: Очень плохая и глупая девочка, это сразу было видно.

~Света Маникюр: У меня знакомые с ней в прокуратуре работали. Говорят, она себе три квартиры купила на взятки.

~Толян Супер-мачо: Я б ей все равно вдул.

~Леха: Бабы вообще умными не бывают. И эта тупая.

~Эдик СССР: запостил фотку Николая второго , который выглядывает из-за дерева с вопросом «А Поклонская уже ушла?»

~Станислав Николаевич: Наталья Владимировна, выражаю вам свою искреннюю неприязнь!

Кирилл: Ахахаха.

Поклонская сказала, что Ленин — Гитлер

~Антон: Няша совсем кукухой поехала! Шизофрения налицо!

~Валентина Петровна: Совершенно тупая баба, я ведь сразу говорила. Хабалка рыночная, а все в политику лезет!

~Света Маникюр: У меня знакомые с ней в прокуратуре работали. Говорят, она себе к квартирам еще пару особняков прикупила. И дачу в Испании.

~Толян Супер-мачо: Ну разок точно вдуть можно. Слышь, маникюр, я б и тебе бы тоже вдул.

~Света Маникюр: пошел в бан, чмо!

~Леха: В прокуратуре они же все тупые. И вообще честный человек в органы работать не пойдет. Только бабки там гребут, сволочи! (Леха запостил объявление: Честный и порядочный таксист доставит иностранцев, прибывших на ЧМ из Шереметьева в любую точку столицы всего лишь за 40 тысяч рублей. Группам — скидки).

~Эдик СССР: запостил картинку Ленина, который приоткрывает крышку стеклянного гроба с вопросом: «А Поклонская уже ушла?»

~Станислав Николаевич: Наталья, как же я ошибался на ваш счет! Вон из России!

~Кирилл: Ахахаха.

Няша не встала перед сенаторами из США ~Антон: Наша няша!

~Валентина Петровна: Умная и принципиальная девочка. Это сразу было видно!

~Света Маникюр: У меня знакомые с ней в прокуратуре работали. Говорят, что у нее даже квартиры нет. В служебной всегда жила.

~Толян Супер-мачо: А меня маникюр забанил что ли? Валентина Петровна, что вы делаете сегодня вечером?

~Валентина Петровна: Пошел вон маньяк! Бан!

~Леха: Поклонская хоть и баба, а далеко не дура. А остальные там в Думе сволочи все. Законов дебильных напринимают и воруют. Только бы бабки хапать! (Леха запостил объявление: Сдам чистенькую однушку в Бибирево иностранцам, прибывшим на ЧМ. Цена 150 тысяч в сутки. Экзотика в виде пельменей прилагается!)

~Эдик СССР: запостил фотку сидящей в зале Поклонской на фоне аплодирующих американским сенаторам депутатов с надписью «Позор депутатам! Наталья — молодец!»

~Станислав Николаевич: Наташенька, вынужден признать, что в прошлый раз погорячился! Вы умница редкая, удачи Вам во всем!

~Кирилл: Ахахаха.

Она против повышения пенсионного возраста

~Антон: Наша няша!

~Валентина Петровна: Вот я как ее увидела сразу сказала — очень умная и порядочная девочка! В президенты России ее!

~Света Маникюр: У меня знакомые с ней в прокуратуре работали. Говорят, что она за свой счет пенсионерам в квартирах ремонты делала! Леха: Умнейшая женщина, признаю! А в правительстве они же тупые все. И хапают-хапают и все за мой счет жируют! Твари! (Леха запостил PS к объявлению: Иностранцы, пельмени я гарантирую, только это тоже за ваш счет! 300 грамм 8 тысяч рублей).

~Толян Супер-мачо: Бабка меня тоже забанила что ли?! Леха, у меня вопрос…

~Леха: Пошел в бан извращенец тупой!

~Толян Супер-мачо: А за 50 тысяч?

~Кирилл: Ахахаха!

~Эдик СССР: Запостил картинку с надписью «Я на выборы никогда не ходил, но теперь точно пойду!»

~Станислав Николаевич: Наташенька, дорогая! Простите меня за все! Вы святой человечек! Добро пожаловать на Родину, деточка!

~Кирилл: Аахахаха!

Поддержала идею выноса Ленина из Мавзолея

~Антон: Говорил же, Няша тронулась умом!

~Валентина Петровна: И это еще в президенты России лезет?! Да выслать ее из моей страны!

~Света Маникюр: У меня знакомые с ней в прокуратуре работали! Говорят, она в свое время весь Крым держала! Представляете сколько у нее бабла? Да она и место в Думе купила!

~Леха: Вот тварь ненасытная! Чтоб ты подавилась этим баблом!

~Эдик СССР: запостил фотку Поклонской за решеткой, перечеркнутую красным крестом с надписью «Требуем посадить Поклонскую!»

~Станислав Николаевич: Наташ, ты сволочь, конечно. Чтоб тебе удачи никогда не было! Ты вносишь раскол в общество! Вон из России!

~Толян Супер-мачо: Станислав Николаевич, а как вы относитесь к…

~Станислав Николаевич: В бан, урод!

~Кирилл: Ржунимагу, ахахахаха! Не останавливайтесь!