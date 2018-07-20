Ещё
Трагедия в Автозаводском районе: утонула полуторагодовалая девочка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трагедия в Автозаводском районе: утонула полуторагодовалая девочка 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода днем в четверг, 19 июля, произошла трагедия. В реке Ока недалеко от бульвара Южный утонула полуторагодовалая девочка. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.
По предварительной версии, 65-летний нижегородец гулял со своей внучкой недалеко от реки. На некоторое время мужчина упустл ребенка из виду, и нашел уже на берегу без признаков жизни.
В настоящий момент седователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В скором времени будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, пропавшего в Нижегородской области подростка нашли мертвым.
В городе N: последние новости
В Светлоярском озере утонул подросток Более 300 кг некачественного мяса снято с реализации в Нижегородской области Героиня секс-скандала в MILO и Диана Шурыгина могут познакомиться на шоу в Москве
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Недотрогу она строила только со мной»43
Тест: какая работа вам подходит5
Как живут вдовы знаменитостей
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день88
Судзиловская показала фото в откровенном бикини19
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:22
Мужчины, которые не прочь накраситься
Звёзды
03:54
Знаменитости, которым пришлось бомжевать на улице
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение