Трагедия в Автозаводском районе: утонула полуторагодовалая девочка

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода днем в четверг, 19 июля, произошла трагедия. В реке Ока недалеко от бульвара Южный утонула полуторагодовалая девочка. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По предварительной версии, 65-летний нижегородец гулял со своей внучкой недалеко от реки. На некоторое время мужчина упустл ребенка из виду, и нашел уже на берегу без признаков жизни.

В настоящий момент седователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В скором времени будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, пропавшего в Нижегородской области подростка нашли мертвым.