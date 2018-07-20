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Аарон Пол нарядил 5-месячную дочь в свою мини-копию из сериала «Во все тяжкие»
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Аарон Пол нарядил 5-месячную дочь в свою мини-копию из сериала «Во все тяжкие» 

Журнал ОК! 1 час назад
Вчера, 19 июля, официально стартовал крупнейший в мире фестиваль комиксов Comic-Con. В первый день фестиваля состоялась дискуссия команды легендарного сериала «Во все тяжкие» — так они отметили 10-летие со дня выхода первой серии.
Мероприятие не мог пропустить и лауреат премии «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом телесериале Аарон Пол. Он же стал и главной звездой дискуссии — помогла ему в этом его 5-месячная дочь Стори. Малышка дебютировала на красной дорожке в образе персонажа её отца.
Фотография: Getty Аарон Пол с дочерью
На Стори был маленький желтый костюм и маска, прямо как у персонажа её отца — Джесси Пинкмана. Первое появление в свете, а уже какое!
Аарон Пол с дочерью
Участниками дискуссии в честь 10-летия сериала «Во все тяжкие» стали также и другие его актеры: Брайан Крэнстон (исполнитель главной роли), Дин Норрис, Анна Ганн, Ар Джей Митт и не только.
Команда сериала «Во все тяжкие»
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