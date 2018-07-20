Аарон Пол нарядил 5-месячную дочь в свою мини-копию из сериала «Во все тяжкие»

Вчера, 19 июля, официально стартовал крупнейший в мире фестиваль комиксов Comic-Con. В первый день фестиваля состоялась дискуссия команды легендарного сериала «Во все тяжкие» — так они отметили 10-летие со дня выхода первой серии.

Мероприятие не мог пропустить и лауреат премии «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом телесериале Аарон Пол . Он же стал и главной звездой дискуссии — помогла ему в этом его 5-месячная дочь Стори. Малышка дебютировала на красной дорожке в образе персонажа её отца.

Фотография: Getty Аарон Пол с дочерью

На Стори был маленький желтый костюм и маска, прямо как у персонажа её отца — Джесси Пинкмана. Первое появление в свете, а уже какое!

Аарон Пол с дочерью

Команда сериала «Во все тяжкие»