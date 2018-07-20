Пятимесячная дочь Аарона Пола в костюме героя Brеaking Bad покорила поклонников

В Сан-Диего стартовал крупнейший в мире фестиваль комиксов Comic-Con.

Актер Аарон Пол , известный широкой публике благодаря яркой роли Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие», восхитил своих поклонников. Специально для международного фестиваля комиксов Comic-Con звездный папа нарядил свою дочь в костюм химзащиты с маской. Точь-в-точь такой же, как у Джесси Пинкмана. Пятимесячная Стори Аннабель запомнилась абсолютно всем участникам фестиваля. Фотографией с мероприятия поделилась в Instagram жена Аарона Пола.

Breaking Dads. 👬💎👶🏼💎👬

Публикация от Lauren Paul (@laurenpaul8)

19 Июл 2018 в 7:42 PDT «О Боже, это потрясающе», «Не могу сдержать слез от восхищения😭😭😭», «Это так мило», «Какие же крутые 😍», «Вот они-победители Comic-Con», «Лучшие», — прокомментировали подписчики в соцсети.

Сам актер тоже выложил в личном блоге фото с дочерью. Звездный отец остался очень доволен задумкой. Малышка дебютировала на красной дорожке, да еще и в образе персонажа из культового сериала «Во все тяжкие». Актер уже гордится своим ребенком.

Публикация от Aaron Paul (@glassofwhiskey)

19 Июл 2018 в 7:32 PDT Напомним, о беременности супруги Аарона Пола стало известно в сентябре прошлого года. Тогда актер опубликовал фото жены в Instagram, лично сообщив радостную новость поклонникам. А сейчас звездные родители постоянно радуют общественность новыми фото и видео с дочерью.

Публикация от Aaron Paul (@glassofwhiskey)

8 Май 2018 в 1:16 PDT Публикация от Lauren Paul (@laurenpaul8)

1 Июн 2018 в 3:38 PDT Аарон Пол познакомился с возлюбленной Лорен Парсекиан на фестивале музыки и искусств в долине Коачелла (США, штат Калифорния). В 2012 году актер и его избранница обручились, а в 2013-м официально оформили отношения.

You’re my favorite.

Публикация от Lauren Paul (@laurenpaul8)

17 Июл 2018 в 6:37 PDT Фото: Instagram @laurenpaul8, @glassofwhiskey