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Пятимесячная дочь Аарона Пола в костюме героя Brеaking Bad покорила поклонников
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Пятимесячная дочь Аарона Пола в костюме героя Brеaking Bad покорила поклонников 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
В Сан-Диего стартовал крупнейший в мире фестиваль комиксов Comic-Con.
Актер Аарон Пол, известный широкой публике благодаря яркой роли Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие», восхитил своих поклонников. Специально для международного фестиваля комиксов Comic-Con звездный папа нарядил свою дочь в костюм химзащиты с маской. Точь-в-точь такой же, как у Джесси Пинкмана. Пятимесячная Стори Аннабель запомнилась абсолютно всем участникам фестиваля. Фотографией с мероприятия поделилась в Instagram жена Аарона Пола.
Breaking Dads. 👬💎👶🏼💎👬
Публикация от Lauren Paul (@laurenpaul8)
19 Июл 2018 в 7:42 PDT  «О Боже, это потрясающе», «Не могу сдержать слез от восхищения😭😭😭», «Это так мило», «Какие же крутые 😍», «Вот они-победители Comic-Con», «Лучшие», — прокомментировали подписчики в соцсети.
Сам актер тоже выложил в личном блоге фото с дочерью. Звездный отец остался очень доволен задумкой. Малышка дебютировала на красной дорожке, да еще и в образе персонажа из культового сериала «Во все тяжкие». Актер уже гордится своим ребенком.
Публикация от Aaron Paul (@glassofwhiskey)
19 Июл 2018 в 7:32 PDT  Напомним, о беременности супруги Аарона Пола стало известно в сентябре прошлого года. Тогда актер опубликовал фото жены в Instagram, лично сообщив радостную новость поклонникам. А сейчас звездные родители постоянно радуют общественность новыми фото и видео с дочерью.
Публикация от Aaron Paul (@glassofwhiskey)
8 Май 2018 в 1:16 PDT  Публикация от Lauren Paul (@laurenpaul8)
1 Июн 2018 в 3:38 PDT  Аарон Пол познакомился с возлюбленной Лорен Парсекиан на фестивале музыки и искусств в долине Коачелла (США, штат Калифорния). В 2012 году актер и его избранница обручились, а в 2013-м официально оформили отношения.
You’re my favorite.
Публикация от Lauren Paul (@laurenpaul8)
17 Июл 2018 в 6:37 PDT  Фото: Instagram @laurenpaul8, @glassofwhiskey
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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