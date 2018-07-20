«Домогаров постоянно был пьян»: Айгуль Мильштейн опровергла домыслы о романе с актером

Новостные ленты пестрят заголовками о 55-летнем актере Александре Домогарове . Сенсация! Знатный сердцеед якобы разочаровал в интимном плане актрису Айгуль Мильштейн , которая ранее состояла с ним в отношениях. Но 31-летняя женщина не стала молчать в ответ на такую информацию.

Известный актер Александр Домогаров в который раз стал героем светской хроники. Ему приписывают многочисленные романы и уже мало кто может понять, какие из них действительно были. Красавец всегда пользовался повышенной популярностью среди женщин и многим из них удавалось добиться его расположения. В одном из СМИ, которое мы по этическим соображениям не будем называть, сообщили о наличии комментария «бывшей любовницы» артиста, его коллеги Айгуль Мильштейн. Та якобы заявила, что секс с Домогаровым ее разочаровал, поскольку тот «постоянно был пьян». Женщине также не нравилось повышенное внимание поклонниц к знаменитости, которые буквально атаковали его.

Мильштейн отреагировала на новость о недовольстве близостью с кинозвездой. Она заявила, что считает профессию журналиста «самой непорядочной в мире»: «Да, к сожалению, я тоже читала сегодняшние новости о себе… Мало того, что эти комментарии были приписаны мне 8 лет тому назад, так спустя 8 (!) лет их снова приписали мне! Я не комментирую эти отношения более 5 лет!» Айгуль удивляется, почему интересующиеся романом с Александром не потрудились позвонить ей и получить соответствующий комментарий, предпочитая продавать «высосанные из пальца факты». Мильштейн считает подобное поведение низким и аморальным, подчеркивая, что журнал опустился до уровня желтой прессы.

Красавица предусмотрительно закрыла комментарии к своему новому посту в Инстаграме, но в соцсетях продолжают обсуждать ситуацию: «А я поверила, очень похоже на правду». «Что поделать, некрасиво, но о многих знаменитостях пишут небылицы, нельзя реагировать на них!» «Я в шоке, оболгали, как можно? А я подумала, что вы действительно так сказали». «Я не поверила, решила, что ни одна нормальная женщина не опустится до публичного обсуждения подобных вопросов». «Странно, почему заинтересовались вашей персоной через много лет после романа с актером?»