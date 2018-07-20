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Наталья Рудова нашла «черного принца»
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Наталья Рудова нашла «черного принца» 

Клео.Ру 42 минуты назад
Фото: Клео.Ру
Наталья Рудова — актриса востребованная. Ее часто приглашают на роли в кино и сериалах. За жизнью актрисы следит больше 3 миллионов подписчиков. Сейчас Наталья проводит время в Ницце. На ее фото часто мелькает парень, который сам себя называет «черным принцем». Это сын российского миллиардера Саркисова.
Студент — типичный представитель золотой молодежи. Он получает образование в МГИМО, а по столице передвигается на синем Бентли. Молодой человек с друзьями своего круга любит проводить время в Куршевеле и на Лазурном берегу.
Ранее молодой ловелас был замечен в компании с Настей Кудри. У начинающей певицы и студента был роман. Долго он не продлился. Подписчики отмечают, что Рудова выглядит на всех фото счастливой и довольной. Поклонники надеются, что отношения у них сложатся.
#mood ☀️
Публикация от rudovanata (@rudovanata)
18 Июл 2018 в 6:49 PDT  Нашлись и злопыхатели, которые сразу же отметили большую разницу в возрасте между парнем и актрисой. По их мнению, Рудова наследнику миллиардов — не пара.
Кстати, личная жизнь Рудовой остается загадкой для многих ее фанатов. Ей приписывали множество романов, в том числе и с Тимати, но подтверждения они не нашли. В длительных отношениях с молодыми людьми Рудова так и не была замечена.
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