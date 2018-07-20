Наталья Рудова нашла «черного принца»

Наталья Рудова — актриса востребованная. Ее часто приглашают на роли в кино и сериалах. За жизнью актрисы следит больше 3 миллионов подписчиков. Сейчас Наталья проводит время в Ницце. На ее фото часто мелькает парень, который сам себя называет «черным принцем». Это сын российского миллиардера Саркисова.

Студент — типичный представитель золотой молодежи. Он получает образование в МГИМО , а по столице передвигается на синем Бентли. Молодой человек с друзьями своего круга любит проводить время в Куршевеле и на Лазурном берегу.

Ранее молодой ловелас был замечен в компании с Настей Кудри. У начинающей певицы и студента был роман. Долго он не продлился. Подписчики отмечают, что Рудова выглядит на всех фото счастливой и довольной. Поклонники надеются, что отношения у них сложатся.

#mood ☀️

Публикация от rudovanata (@rudovanata)

18 Июл 2018 в 6:49 PDT Нашлись и злопыхатели, которые сразу же отметили большую разницу в возрасте между парнем и актрисой. По их мнению, Рудова наследнику миллиардов — не пара.