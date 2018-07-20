Футбольное пари: уральский журналист накроет стол на 150 тысяч рублей

На своей странице в социальной сети Facebook екатеринбуржский журналист Андрей Варкентин заявил, что выполнит данное им обещание накрыть друзьям стол на 150 тысяч рублей.

Андрей Варкентин пообещал, что, если сборная России пройдет в четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу, то он напоит и накормит друзей на 150 тысяч рублей. Теперь он готов исполнить свое обещание.

В эту субботу, 21 июля, друзья Варкентина будут гулять в баре Alibi, который екатеринбуржский ресторатор Евгений Кексин обещал переписать на главного тренера сборной России Станислава Черчесова . Переписывать бизнес на Черчесова уже не придется, а вот скидку 30% Варкентину ресторатор предоставит.

Варкентин обещал накрыть стол для друзей в случае успехов сборной России по футболу на ЧМ. И накрывает. Спасибо «Алиби» и Евгению Кексину за скидку в 30 процентов, — пишет на своей странице журналист.