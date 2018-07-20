Ещё
Футбольное пари: уральский журналист накроет стол на 150 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футбольное пари: уральский журналист накроет стол на 150 тысяч рублей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
На своей странице в социальной сети Facebook екатеринбуржский журналист Андрей Варкентин заявил, что выполнит данное им обещание накрыть друзьям стол на 150 тысяч рублей.
Андрей Варкентин пообещал, что, если сборная России пройдет в четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу, то он напоит и накормит друзей на 150 тысяч рублей. Теперь он готов исполнить свое обещание.
В эту субботу, 21 июля, друзья Варкентина будут гулять в баре Alibi, который екатеринбуржский ресторатор Евгений Кексин обещал переписать на главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Переписывать бизнес на Черчесова уже не придется, а вот скидку 30% Варкентину ресторатор предоставит.
Варкентин обещал накрыть стол для друзей в случае успехов сборной России по футболу на ЧМ. И накрывает. Спасибо «Алиби» и Евгению Кексину за скидку в 30 процентов, — пишет на своей странице журналист.
Использовано фото с сайта: eurosport.ru.
Уральский меридиан: последние новости
В Югре сальмонеллёз внёс изменения в меню жителей региона В Зауралье пьяный отец угрожал убийством дочери Жителей Тюмени приглашают на семейную вечеринку в стиле 80-х
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Недотрогу она строила только со мной»43
Тест: какая работа вам подходит5
Как живут вдовы знаменитостей
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день88
Судзиловская показала фото в откровенном бикини19
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:22
Мужчины, которые не прочь накраситься
Звёзды
03:54
Знаменитости, которым пришлось бомжевать на улице
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение