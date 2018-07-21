Хайп за 150 тысяч: журналист, проспоривший из-за сборной России, закатил вечеринку в Екатеринбурге

Екатеринбургский журналист Андрей Варкентин оказался человеком слова и выполнил условия пари, о котором заявил перед стартом чемпионата мира по футболу. За несколько дней до мундиаля он пообещал накрыть стол на 150 тысяч, если наша сборная выйдет в 1/4 финала, а она возьми и окажись там.

Если бы не Смолов, то Андрей бы попал на 300 тысяч — именно столько он должен был потратить на вечеринку, если бы наша команда попала в полуфинал. Впрочем, по его словам, он всё равно болел за сборную России, несмотря на то, что мог проспорить ещё более внушительную сумму.

На помощь Андрею пришёл другой гуру хайпа — ресторатор Евгений Кексин. Он предложил закатить вечеринку у себя в заведении, предоставив внушительную скидку в 30%. Кстати, он также рисковал, поскольку пообещал отдать Станиславу Черчесову долю в своих ресторанах, если сборная выйдет в финал. Такой сценарий был вполне реален, но Кексин всё-таки сохранил свой бизнес. А то, глядишь, скидку пришлось бы просить у главного тренера сборной.

Нам повезло, и мы оказались в списке друзей, которых Андрей пообещал напоить и накормить на 150 тысяч. Так почему бы не показать начало (пока всё прилично) этой вечеринки в прямом эфире.