Ещё
Хайп за 150 тысяч: журналист, проспоривший из-за сборной России, закатил вечеринку в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хайп за 150 тысяч: журналист, проспоривший из-за сборной России, закатил вечеринку в Екатеринбурге 

e1.ru 47 минут назад
Фото: e1.ru
Екатеринбургский журналист Андрей Варкентин оказался человеком слова и выполнил условия пари, о котором заявил перед стартом чемпионата мира по футболу. За несколько дней до мундиаля он пообещал накрыть стол на 150 тысяч, если наша сборная выйдет в 1/4 финала, а она возьми и окажись там.
Если бы не Смолов, то Андрей бы попал на 300 тысяч — именно столько он должен был потратить на вечеринку, если бы наша команда попала в полуфинал. Впрочем, по его словам, он всё равно болел за сборную России, несмотря на то, что мог проспорить ещё более внушительную сумму.
На помощь Андрею пришёл другой гуру хайпа — ресторатор Евгений Кексин. Он предложил закатить вечеринку у себя в заведении, предоставив внушительную скидку в 30%. Кстати, он также рисковал, поскольку пообещал отдать Станиславу Черчесову долю в своих ресторанах, если сборная выйдет в финал. Такой сценарий был вполне реален, но Кексин всё-таки сохранил свой бизнес. А то, глядишь, скидку пришлось бы просить у главного тренера сборной.
Нам повезло, и мы оказались в списке друзей, которых Андрей пообещал напоить и накормить на 150 тысяч. Так почему бы не показать начало (пока всё прилично) этой вечеринки в прямом эфире.
e1.ru: последние новости
«Вены на шее вздулись, рука тоже»: на базе отдыха под Первоуральском екатеринбуржца покусала гадюка «Нам хотя бы тело его достать»: под Богдановичем утонул 18-летний парень Проверка скандальной столовой «Золушка», травившей школьников, обернулась уголовным делом
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимал, что не смогу без нее»1
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой38
Акиньшина опубликовала нежное фото со Шнуровым5
Нелепые подарки, которые могут подарить мужчины2
Тест: какая работа вам подходит12
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение