В Саратовской области объемы изъятых наркотиков выросли с 58 до 85 килограммов

По данным прокуратуры Саратовской области, за шесть месяцев 2018 года число фактов сбыта наркотиков выросло с 739 до 945, а также с 58 до 85 килограммов увеличилась масса их изъятия. В их числе — шесть килограммов героина и 25 килограммов синтетических наркотиков.

За полгода пресечено свыше 40 наркопреступлений, совершенных организованными преступными группами, более 70 — свершенных группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, закрыто 12 наркопритонов, выявлено 10 случаев культивации наркосодержащих растений, три факта подделки рецептов на получение наркотиков.