Джонатан Риз Майерс прокомментировал скандальный инцидент в самолете: «Мне не следовало пить»

40-летний Джонатан Риз Майерс, который несколько дней назад устроил скандал в самолете (он, напомним, так громко ссорился со своей женой Марой Лэйн, что заставил сильно нервничать других пассажиров), впервые прокомментировал этот инцидент. Актер признал свою вину и извинился перед теми, кто стал свидетелем его грубого и возмутительного поведения.

Мы с женой были в пути с трех часов утра и возвращались из Перу в Лос-Анджелес. Возникли какие-то проблемы с билетами, но в конечном итоге нам все же удалось попасть в самолет. С нами был наш ребенок, у которого как раз резались зубы. В общем, все складывалось довольно печально. Когда мы сели в самолет, моя жена вскоре уснула, а я решил заказать выпивку. Когда она узнала, что я это сделал, она сильно рассердилась, так как мне не следовало пить. Это никуда не годится, я очень долгое время вел трезвый образ жизни. Я понял свою ошибку и достал электронную сигарету. Сотрудники авиакомпании сказали мне, что на борту самолета нельзя курить, и я ее убрал,

— рассказал он в эфире шоу Ларри Кинга

Джонатан Риз Майерс и Мара Лэйн

По словам Риза Майерса, по приезде в Лос-Анджелес их встретили сотрудники полиции, которые были очень милы и любезны. Актер извинился за свое поведение, и на этом инцидент был исчерпан.

Он признался, что извлек урок из случившегося и извинился перед всеми очевидцами этого скандала.

Это прекрасная возможность извиниться перед всеми, кого оскорбил этот инцидент. Я вернулся в нужное русло,

— заявил он.

Джонатан Риз Майерс с сыном Вулфом

Супруга актера принесла свои извинения общественности, кстати, уже на следующий день после скандала и рассказала, что в течение восьми месяцев ее муж не употреблял спиртное.

Мы были в Южной Америке, где специально работали над проблемой гнева, который приводит к таким случаям. В таком состоянии он не понимает последствий своих действий. Джонатан приносит извинения всем, кто летел с нами вчера,

— попыталась оправдаться она за действия своего супруга.

Проблемы с алкоголем у актера начались много лет назад. Бороться с этой зависимостью он принимался не один раз, однако у него то и дело случались срывы. Женившись на Маре Лэйн в 2013 году, а в 2016 став отцом, он, казалось бы, стал выигрывать сражение с пагубной привычкой, однако до конца справиться с ней ему пока так и не удалось.