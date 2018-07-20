«Маслицу» и «творожку» запретили притворяться настоящей молочкой

С середины июня вступили в силу новые правила маркировки основной продукции фермерских хозяйств. Профильный техрегламент утвердил четкие и развернутые надписи на упаковках. Теперь покупатель будет знать: перед ним натуральный молочный продукт или нечто похожее на него по консистенции.

— Наконец-то, свершилось! — воскликнул мой коллега, узнав о грядущей стандартизации этикеток. Да и покупатели давно жалуются, что разобраться в истинной сущности любимых продуктов бывает очень трудно.

Информация об ингредиентах зачастую печатается микроскопическим шрифтом, а в наименовании товара указывается, что перед покупателем, к примеру, твороженный или молочный продукт. В названии иногда фигурируют формулировки: «сметанка», «маслице» или «творожок». Благодаря обновленным правилам маркировки такие термины больше нельзя использовать для продуктов, в которых есть растительный жир, консерванты и стабилизаторы.

Внимание: масла!

Техрегламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» изменился благодаря решению Совета Евразийской экономической комиссии . Его приняли в ноябре 2017 года и подписали представители пяти стран — России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. По мнению специалистов, это новшество поможет потребителям разобраться в ассортименте и купить то, что они действительно хотели приобрести.

Одно из нововведений гласит, что на специальном информационном поле лицевой стороны упаковки продукта с заменителем молочного жира обязательна надпись «Содержит растительные масла». Отведенное место должно контрастировать с цветом этикетки или упаковки. Предусмотрен и размер шрифта — минимум три миллиметра, если, конечно, параметры коробки, пачки, брикета это позволяют.

Существенно поменялись и требования к наименованию таких продуктов. Надпись будет более обширная и строго регламентированная. Наименование, как сообщается на сайте ЕЭК, должно начинаться со слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Далее указывается технология производства. Например, «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога» или «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». При этом само слово «продукт» может заменяться на такие термины, как крем, паста, соус. Оговаривается и размер шрифта — не менее 2,5 миллиметра.

В требованиях к наименованию есть и исключения. В частности, это сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, мороженое с заменителем молочного жира.

Полгода на адаптацию

Правда, пока искать товар с новой маркировкой на витринах — только время даром терять. Производителям дали срок на адаптацию — до середины января 2019 года.

Как сообщает Роскачество, продукты в новой упаковке появятся на прилавках осенью. Полный же переход состоится ближе к середине 2019 года, когда из оборота выйдут товары с большим сроком годности.

Представители этой некоммерческой организации совместно с экспертами работали над новым документом. Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева считает, что уточнение правил маркировки положительно скажется на добропорядочных производителях, поскольку спрос на качественную продукцию возрастет. Не исключена и недобросовестная конкуренция, ведь производители фальсификата вряд ли захотят сразу изменить маркировку.

— При этом мы не говорим об опасности продукции, произведенной с применением растительных жиров. Более того, например, за рубежом потребление таких продуктов растет. Но необходимо полное и правдивое информирование потребителя о составе продукта, который он покупает, — отметила она.

По мнению Виктории Ткачевой, начальника отдела санитарного надзора и надзора на транспорте управления Роспотребнадзора по ЯНАО, изменения маркировки в первую очередь выгодны покупателям.

Послужат новшества и проверкам надзорных органов. Более жесткие требования к маркировке не оставляют лазеек для тех, кто использует заменители, но об этом старается умолчать.

Последние исследования Роскачества показали, что немолочные жиры найдены в 24 из 245 образцов. Производители о них скромно умолчали

АКЦЕНТЫ

Роспотребнадзор проверил прилавки

И убрал с них часть молочной продукции. Чем не понравилась она контролерам?

С начала года специалисты управления Роспотребнадзора по ЯНАО проверили 127 торговых точек, реализующих молоко и молочную продукцию. Большая часть из них это торговля и общепит. Виктория Ткачёва рассказала, что во всех случаях отбирались пробы для лабораторных исследований. Доля несоответствующих гигиеническим нормативам оказалась мала — забраковано 15 образцов. При этом фальсификат среди исследуемых не обнаружился, хотя раньше такое случалось. Однако с реализации специалисты сняли девять кило товара. Он либо не имел необходимых документов, либо хранился с нарушениями.

В ТЕМУ

Если йогурт покрылся плесенью, а сыр липнет как клейстер

«Красный Север» узнал, что делать, если «молочка» оказалась несъедобной, и на что нужно смотреть в магазине, выбирая такой товар.

Представьте, что покупаете пакет молока или стаканчик йогурта, а там скисшая жидкость или даже плесень, при этом срок годности, указанный на упаковке, гласит, что продукт съедобен. Большинство покупателей, разозлившись, отправит такой товар в утиль. Однако Виктория Ткачёва подчеркнула: у потребителя есть полное право вернуться с «неликвидами» в магазин и потребовать свои деньги обратно, а потом написать жалобу в Роспотребнадзор. Но как не попасть впросак еще при покупке молочки?

— В первую очередь нужно обратить внимание на внешний вид товара, сроки годности и условия его хранения. Соотнесите температурный режим, указанный на упаковке с данными на термометре холодильника в магазине. Однако стоит знать, что есть продукция, которая может храниться в достаточно теплых условиях. К примеру, ультрапастеризованное молоко может месяцами стоять в помещении при температуре воздуха до плюс 25 градусов, — пояснила Виктория Ткачева.