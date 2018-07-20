Ещё
Плаценту предложили использовать для высадки деревьев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Плаценту предложили использовать для высадки деревьев 

360tv.ru 1 час назад
Новый способ высадки деревьев придумали в Великобритании. Женщины теперь могут использовать свои плаценты (эмбриональные органы у пуповин) для высадки деревьев. Этот способ позволит отмечать день рождения ребенка весьма необычным образом, пишет таблоид The Mirror.
В статье говорится, что рождение новой жизни всегда замечательно, это повод для праздника. Якобы существует даже традиция — есть плаценту. «Или если они не едят [мамы], они могут сделать с ней, что-нибудь другое», — пишет автор.
Кортни Почин обратила внимание на новый тренд, который помогает окружающей среде. Для этих целей даже придумана особая биокапсула. У нее есть две секции, в которые можно поместить образец материи, придать земли, а также семян.
Изобретение, похожее на большой стакан от кофе, разлагается в естественных условиях. Его просто нужно поливать водой. Люди могут выбрать любой сорт семян — от большого дуба до ярких кустов с розами.
Эта идея пришла в голову Брайсу Робертсу после смерти его любимой собаки.
360tv.ru: последние новости
Миф о сроке годности и идеальный кусок мяса: Роскачество рассказало все о маринованном шашлыке Винт катера разрубил сына топ‐менеджера нефтяной компании Тысячи фанатов собираются в фан‐зоне в Москве
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Недотрогу она строила только со мной»43
Тест: какая работа вам подходит5
Как живут вдовы знаменитостей
Судзиловская показала фото в откровенном бикини19
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день88
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:22
Мужчины, которые не прочь накраситься
Звёзды
03:54
Знаменитости, которым пришлось бомжевать на улице
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение