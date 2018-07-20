Плаценту предложили использовать для высадки деревьев

Новый способ высадки деревьев придумали в Великобритании. Женщины теперь могут использовать свои плаценты (эмбриональные органы у пуповин) для высадки деревьев. Этот способ позволит отмечать день рождения ребенка весьма необычным образом, пишет таблоид The Mirror.

В статье говорится, что рождение новой жизни всегда замечательно, это повод для праздника. Якобы существует даже традиция — есть плаценту. «Или если они не едят [мамы], они могут сделать с ней, что-нибудь другое», — пишет автор.

Кортни Почин обратила внимание на новый тренд, который помогает окружающей среде. Для этих целей даже придумана особая биокапсула. У нее есть две секции, в которые можно поместить образец материи, придать земли, а также семян.

Изобретение, похожее на большой стакан от кофе, разлагается в естественных условиях. Его просто нужно поливать водой. Люди могут выбрать любой сорт семян — от большого дуба до ярких кустов с розами.

Эта идея пришла в голову Брайсу Робертсу после смерти его любимой собаки.