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Лоза дал совет обиженным Монеточке и Гречке
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Лоза дал совет обиженным Монеточке и Гречке 

Ридус 57 минут назад
Певец, исполнитель хита «Плот» Юрий Лоза прокомментировал скандальный пост Земфиры о молодых певицах Монеточке (Елизавете Гырдымовой) и Гречке (Анастасии Ивановой). До этого рок-звезда раскритиковала творчество девушек и прошлась по внешности Гречки.
Ну что сказать, это Земфира, она может говорить все что угодно. Она просто высказала свое мнение. Ни Монеточку, ни Гречку я не слушаю, об их творчестве ничего сказать не могу, — рассказал артист «Ридусу».
Лоза признался, что девушки подобрали себе неудачные псевдонимы. «Ну что это такое? Монеточка ассоциируется с „Воровайками“, какой-то блатной тематикой. Гречка, пшенка… Ну нельзя брать себе псевдонимы с пищевой тематикой. Ну нельзя быть Васей Баклажаном! Люди всегда брали себе псевдонимы, которые будут звучать, греметь! Вот хорошие варианты — Мадонна, Жасмин», — поделился он.
Исполнитель считает, что его коллеги по цеху нередко совершают ошибки и становятся популярными под неблагозвучными именами.
Вот например, в псевдонимах не должно быть буквы «ы». Очень некрасиво звучит, кроме того, название группы потом нельзя нормально написать по-английски. Вспомните: «Песняры», «Цветы». Хотя ко всему можно привыкнуть, и к этим названиям тоже. И к Гречке с Монеточкой тоже, — подвел итог Лоза.
Певец посоветовал молодым коллегам по цеху не обращать внимания на критику. «Не думаю, что Гречку очень обидело то, что сказала Земфира. Когда тебе 18 лет, все, кто старше 30, для тебя старики. Неужели им может быть интересно ее мнение? Я бы посоветовал им не заморачиваться», — заключил артист.
19 июля Земфира на своей странице «ВКонтакте» раскритиковала Монеточку и Гречку, а также назвала последнюю некрасивой. Многие обвинили рок-звезду в дискриминации девушки по внешности, а ее пост стал новым мемом.
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