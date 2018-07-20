Юрий Лоза поддержал оскорбленных Земфирой Монеточку и Гречку

Певиц Юрий Лоза обратился со словами поддержки к юным поп-исполнительницам Монеточке и Гречке, которых накануне разгромила Земфира.

— Не думаю, что Гречку очень обидело то, что сказала Земфира. Когда тебе 18 лет, все, кто старше 30, для тебя старики. Неужели им может быть интересно ее мнение? Я бы посоветовал им не заморачиваться, — цитирует Лозу агентство «Ридус».

Однако при этом певец обратил внимание на странные, по его мнению, псевдонимы девушек.

Монеточка ассоциируется с «Воровайками». Гречка, пшенка… Нельзя брать псевдоним с пищевой тематикой. Люди всегда брали себе псевдонимы, которые будут звучать! Мадонна и Жасмин — хорошие варианты, — высказался Юрий Лоза.

Ранее Пятый канал сообщал, что Земфира опубликовала пост на странице во «ВКонтакте», в котором «прошлась» по голосу и внешности Монеточки и Гречки.