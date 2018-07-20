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Юрий Лоза поддержал оскорбленных Земфирой Монеточку и Гречку
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Юрий Лоза поддержал оскорбленных Земфирой Монеточку и Гречку 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Певиц Юрий Лоза обратился со словами поддержки к юным поп-исполнительницам Монеточке и Гречке, которых накануне разгромила Земфира.
— Не думаю, что Гречку очень обидело то, что сказала Земфира. Когда тебе 18 лет, все, кто старше 30, для тебя старики. Неужели им может быть интересно ее мнение? Я бы посоветовал им не заморачиваться, — цитирует Лозу агентство «Ридус».
Однако при этом певец обратил внимание на странные, по его мнению, псевдонимы девушек.
Монеточка ассоциируется с «Воровайками». Гречка, пшенка… Нельзя брать псевдоним с пищевой тематикой. Люди всегда брали себе псевдонимы, которые будут звучать! Мадонна и Жасмин — хорошие варианты, — высказался Юрий Лоза.
Ранее Пятый канал сообщал, что Земфира опубликовала пост на странице во «ВКонтакте», в котором «прошлась» по голосу и внешности Монеточки и Гречки.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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