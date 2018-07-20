Детектив, который не детектив, а драма

Сериал: Kiri Год: 2018 Канал: BBC Сюжет мини-сериала «Кири» довольно характерен для европейских драм последнего времени. Европу наводнили мигранты, и кинематографисты всё чаще снимают свои работы, где мигранты так или иначе являются действующими лицами.

В сериале «Кири» рассказывается история, произошедшая с африканской девочкой по имени Кири, вернее о её исчезновении. А ещё вернее, о судьбе социального работника Мириам, которая приглядывала за девочкой и которую обвинили в произошедшем. Против неё ополчились все — знакомые, начальство, СМИ и приёмные родители девочки. Не разобравшись в ситуации, на Мириам навешали ярлыков, сделали козлом отпущения. В этом и состоит настоящая драма этого мини-сериала.

Детективная линия в «Кири» слабоватая. Но драматичность сюжета и исполнительница главной роли с лихвой компенсируют недостатки этого миника. Актриса Сара Ланкашир живёт на экране, а не играет. Её героиня исполнена долга и не может оставаться в стороне. Она старается сделать всё от неё зависящее, жертвует собой. Именно на такой героине и держится эта драма.

Остальной актерский состав ничем не привлекателен и служит скорее фоном для главной героини. И если вы хотите скоротать вечер в рамках просмотра четырёх часовых серий, то вам вполне подойдет этот сериал. Который вроде бы и детектив, а на самом деле — очень хорошая драма. Пусть и в исполнении одного актера.

АВТОР: АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ