Запутался в траве и утонул: в Башкирии погиб молодой парень

Молодой человек отслужил в армии, вся жизнь была впереди

У воды все больше и больше жертв. Буквально вчера, в Учалинском районе республики на озере Шарышкы утонул местный житель Руслан Ахметов (имя изменено — прим. ред.). По словам местных жителей, парень отдыхал с друзьями, купался. В какой-то момент он нырнул и пропал из виду. Предполагается, что молодой человек запутался в тине и водорослях на дне озера и не смог всплыть.

Сотрудники служб спасения искали парня весь вечер, но найти так и не смогли. Обнаружили тело только сегодня под утро.

В соцсетях происшествие вызвало сильную реакцию.

— Очень жаль, молодой совсем, жить да жить ещё бы ему, пусть земля тебе будет пухом, Руслан, мы будем помнить и вспоминать тебя. Веселый был парнишка, — пишут местные жители.

Что же послужило причиной несчастного случая, предстоит выяснить надзорным органам.