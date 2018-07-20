Ещё
Запутался в траве и утонул: в Башкирии погиб молодой парень
Далее:
Читайте также:
Ещё

Запутался в траве и утонул: в Башкирии погиб молодой парень 

ufa1.ru 50 минут назад
Фото: ufa1.ru
Молодой человек отслужил в армии, вся жизнь была впереди
У воды все больше и больше жертв. Буквально вчера, в Учалинском районе республики на озере Шарышкы утонул местный житель Руслан Ахметов (имя изменено — прим. ред.). По словам местных жителей, парень отдыхал с друзьями, купался. В какой-то момент он нырнул и пропал из виду. Предполагается, что молодой человек запутался в тине и водорослях на дне озера и не смог всплыть.
Сотрудники служб спасения искали парня весь вечер, но найти так и не смогли. Обнаружили тело только сегодня под утро.
В соцсетях происшествие вызвало сильную реакцию.
— Очень жаль, молодой совсем, жить да жить ещё бы ему, пусть земля тебе будет пухом, Руслан, мы будем помнить и вспоминать тебя. Веселый был парнишка, — пишут местные жители.
Что же послужило причиной несчастного случая, предстоит выяснить надзорным органам.
МЧС республики предупреждает жителей об опасности купания на диких пляжах — дно их не исследовано, и на них не дежурят спасатели. Ваша жизнь в подобных местах зависит только от вас. Не рискуйте ей понапрасну.
ufa1.ru: последние новости
Сотни лотерейных билетов летали по городу в Башкирии: возможно их неправильно утилизировали? Бэтмен навсегда: уфимка выхаживает детеныша летучей мыши Полицейские задержали 14-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Недотрогу она строила только со мной»43
Тест: какая работа вам подходит5
Как живут вдовы знаменитостей
Судзиловская показала фото в откровенном бикини19
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день88
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:22
Мужчины, которые не прочь накраситься
Звёзды
03:54
Знаменитости, которым пришлось бомжевать на улице
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение