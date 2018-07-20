Леонид Агутин появился на обложке с красавицами-дочками

Поклонники посетовали, что Анжелика Варум не приняла участие в фотосессии.

Популярный исполнитель, автор песен Леонид Агутин появился на обложке одного из популярных еженедельных журналов в компании двоих повзрослевших дочерей.

Артист и его наследницы украсили собой новый номер журнала «ОК!» . Глянцевая съемка приурочена к юбилею музыканта: 16 июля певцу исполнилось 50 лет.

Поклонники моментально назвали дочерей Леонида Агутина настоящими красавицами. Но некоторые все же отметили, что на семейном фотоснимке явно не хватает супруги артиста.

Анжелики не хватает на обложке,

— посетовала аудитория социальных сетей.

Публикация от www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru)

19 Июл 2018 в 9:10 PDT Отметим, Леонид Агутин — дважды отец. Его старшая дочь Полина родилась в 1996 году в отношениях с балериной Марией Воробьевой (пара просуществовала с 1994 по 1997 год). Младшая дочь Елизавета появилась на свет в 1999 году в союзе с певицей Анжеликой Варум (супруги вместе с 1997 года).

К слову, совсем недавно Леонид Агутин поделился в личном блоге фрагментом нового видеоклипа своей младшей дочери Елизаветы. Девушка выпустила сингл под названием High Expectations и презентовала ролик на него.

Фото: Instagram

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