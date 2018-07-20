«Выскажу мнение»: конфликт Земфиры с Гречкой и Монеточкой превратился в мем 

Известная певица Земфира выступила с критикой в адрес молодых исполнительниц Монеточки и Гречки. В сети по-разному отреагировали на ее высказывание и стали делать пародии.
Вероятнее всего, Земфира таким образом отреагировала на интервью с Монеточкой на ютьюб-канале шоу «Вписка». В нем ведущие проекта рассказали юной исполнительнице о том, что в сети их с Гречкой часто сравнивают с Земфирой и Ренатой Литвиновой.
Слева — Земфира и Рената Литвинова. Справа — Монеточка и Гречка. Кадр из шоу «Вписка»
Однако такое сравнение не очень понравилось Монеточке, и она сказала, что Гречка даже более «трушная», чем Земфира.
«Думаешь, это хорошее сравнение? Мне вот кажется, что Настя покруче будет. Для меня она потрушнее. Земфира — очень сложный человек, закрытый, непонятный», — ответила Монеточка.
Уже на следующий день Земфира, которая очень редко пишет в соцсетях, совершенно неожиданно высказалась по поводу творчества и внешнего вида молодых звезд.
@zemfiralive
После этого многие пользователи сети стали комментировать возникший конфликт — кто-то присоединился к словам певицы, другие стали защищать молодых исполнительниц, а некоторые сделали высказывание мемом.
Половину музыки слушаю только из-за внешности исполнительниц. Так что Земфира тут права, конечно.
— Mikhail Svetov (@msvetov) 19 июля 2018 г.
певица Земфира высказалась по поводу Гречки и Монеточки pic.twitter.com/I3aNFJf2YD
— Tapas&Tango (@atticus_flinch) 19 июля 2018 г.
Вскоре формат поста Земфиры активно подхватили, и все последующие твиты стали начинаться со слов «Выскажу мнение».
Выскажу мнение: земфира кукухой поехала
— Зарыковская (@Daria_Olegovna) 19 июля 2018 г.
выскажу мнение обожаю гречку и с молоком и с овощами удачи обеим
— мамамаргарита (@kettyger_mama) 19 июля 2018 г.
выскажу мнение.
Гречка — очень плохо, ужасные цвет и вкус. воспринимать сложно — варить мало кто умеет, ну и очень некрасивая.
Рис — отличный вкус! нормально выглядит в отличие от гречки. но консистенция — омерзительная.
— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 19 июля 2018 г.
выскажу мнение.
Американо — кофе не чувствуется, много воды, на вкус как ослиная моча, наливают в мерзкие бумажные стаканчики.
Эспрессо — можно прочувствовать вкус кофе, мало воды, наливают в приятные чашки
— Евгений Самсонов (@bitniks) 19 июля 2018 г.
Выскажу мнение.
Цой: жив.
Горшок: умер.
— Миша Березин (@pozvolte) 19 июля 2018 г.
выскажу мнение.
Варить пельмени, а потом жарить их — очень плохо. Ужасный вкус и внешний вид, есть сложно — разваливаются, теряют в сочности, да и очень некрасивые.
Жарить замороженные пельмени — то, что надо! Нормально выглядит, в отличие от варёных, и на вкус лучше.
— Александр Пелевин (@comrade_wolgast) 19 июля 2018 г.
Некоторые пользователи обратили внимание на пунктуацию в посте Земфиры.
Выскажу мнение
Пробелы перед знаками препинания — очень плохо. Ужасные дыры в тексте, фу. Воспринимать сложно — ты что первый раз в жизни текст набираешь, не убеждает, и очень некрасиво.
Без пробелов перед знаками — отличный текст, нормально выглядит, можно писать всякую чушь
— Джон МакКлейн (@Sunny_Lively) 19 июля 2018 г.
выскажу мнение.
Федор Достоевский — очень плохо. ужасные голос и внешность. воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивый.
Лев Толстой — отличные тексты! нормально выглядит в отличие от Федора. но после арзамасского ужаса — омерзительный
— Лёва Матюшкин (@matyushkin) 19 июля 2018 г.
Выскажу мнение.
Цветаева — очень плохо. непрекращающийся всю жизнь ливень диких слов и звуков в стихах.
Хлебников — довольно мрачный малый, не то хмельной, не то притворяется хмельным.
удачи обоим pic.twitter.com/J4z2KSrvfN
— Таинственный хардкор (@nik_aragua) 19 июля 2018 г.
Выскажу мнение.
Не стоит плодить дебильные флешмобы, их итак слишком много стало в последнее время.
— Дмитрий Рак (@pixel_story) 19 июля 2018 г.