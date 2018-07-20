«Выскажу мнение»: конфликт Земфиры с Гречкой и Монеточкой превратился в мем

Известная певица Земфира выступила с критикой в адрес молодых исполнительниц Монеточки и Гречки. В сети по-разному отреагировали на ее высказывание и стали делать пародии.

Вероятнее всего, Земфира таким образом отреагировала на интервью с Монеточкой на ютьюб-канале шоу «Вписка». В нем ведущие проекта рассказали юной исполнительнице о том, что в сети их с Гречкой часто сравнивают с Земфирой и Ренатой Литвиновой

Слева — Земфира и Рената Литвинова. Справа — Монеточка и Гречка. Кадр из шоу «Вписка»

Однако такое сравнение не очень понравилось Монеточке, и она сказала, что Гречка даже более «трушная», чем Земфира.

«Думаешь, это хорошее сравнение? Мне вот кажется, что Настя покруче будет. Для меня она потрушнее. Земфира — очень сложный человек, закрытый, непонятный», — ответила Монеточка.

Уже на следующий день Земфира, которая очень редко пишет в соцсетях, совершенно неожиданно высказалась по поводу творчества и внешнего вида молодых звезд.

@zemfiralive

После этого многие пользователи сети стали комментировать возникший конфликт — кто-то присоединился к словам певицы, другие стали защищать молодых исполнительниц, а некоторые сделали высказывание мемом.

Половину музыки слушаю только из-за внешности исполнительниц. Так что Земфира тут права, конечно.

— Mikhail Svetov (@msvetov) 19 июля 2018 г.

певица Земфира высказалась по поводу Гречки и Монеточки pic.twitter.com/I3aNFJf2YD

— Tapas&Tango (@atticus_flinch) 19 июля 2018 г.

Вскоре формат поста Земфиры активно подхватили, и все последующие твиты стали начинаться со слов «Выскажу мнение».

Выскажу мнение: земфира кукухой поехала

— Зарыковская (@Daria_Olegovna) 19 июля 2018 г.

выскажу мнение обожаю гречку и с молоком и с овощами удачи обеим

— мамамаргарита (@kettyger_mama) 19 июля 2018 г.

выскажу мнение.

Гречка — очень плохо, ужасные цвет и вкус. воспринимать сложно — варить мало кто умеет, ну и очень некрасивая.

Рис — отличный вкус! нормально выглядит в отличие от гречки. но консистенция — омерзительная.

— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 19 июля 2018 г.

выскажу мнение.

Американо — кофе не чувствуется, много воды, на вкус как ослиная моча, наливают в мерзкие бумажные стаканчики.

Эспрессо — можно прочувствовать вкус кофе, мало воды, наливают в приятные чашки

— Евгений Самсонов (@bitniks) 19 июля 2018 г.

Выскажу мнение.

Цой: жив.

Горшок: умер.

— Миша Березин (@pozvolte) 19 июля 2018 г.

выскажу мнение.

Варить пельмени, а потом жарить их — очень плохо. Ужасный вкус и внешний вид, есть сложно — разваливаются, теряют в сочности, да и очень некрасивые.

Жарить замороженные пельмени — то, что надо! Нормально выглядит, в отличие от варёных, и на вкус лучше.

Некоторые пользователи обратили внимание на пунктуацию в посте Земфиры.

Выскажу мнение

Пробелы перед знаками препинания — очень плохо. Ужасные дыры в тексте, фу. Воспринимать сложно — ты что первый раз в жизни текст набираешь, не убеждает, и очень некрасиво.

Без пробелов перед знаками — отличный текст, нормально выглядит, можно писать всякую чушь

— Джон МакКлейн (@Sunny_Lively) 19 июля 2018 г.

выскажу мнение.

Федор Достоевский — очень плохо. ужасные голос и внешность. воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивый.

Лев Толстой — отличные тексты! нормально выглядит в отличие от Федора. но после арзамасского ужаса — омерзительный

— Лёва Матюшкин (@matyushkin) 19 июля 2018 г.

Выскажу мнение.

Цветаева — очень плохо. непрекращающийся всю жизнь ливень диких слов и звуков в стихах.

Хлебников — довольно мрачный малый, не то хмельной, не то притворяется хмельным.

удачи обоим pic.twitter.com/J4z2KSrvfN

— Таинственный хардкор (@nik_aragua) 19 июля 2018 г.

Выскажу мнение.

Не стоит плодить дебильные флешмобы, их итак слишком много стало в последнее время.

— Дмитрий Рак (@pixel_story) 19 июля 2018 г.