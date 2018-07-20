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В Удмуртии порядка 35% реализуемой молочной продукции является фальсификатом
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В Удмуртии порядка 35% реализуемой молочной продукции является фальсификатом 

ИА «Сусанин» 34 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до 35% реализуемой молочной продукции является фальсификатом — изготовлены с добавлением растительных жиров и другими нарушениями. При этом Удмуртским УФАС не выявлено фактов недобросовестной конкуренции в этой сфере. Как рассказала заместитель руководителя УФАС России по республике Елена Стерхова, связано это с тем, что у антимонопольщиков не хватает полномочий для возбуждения дела.
«Мы не можем возбудить эти дела, потому что у нас нет полномочий, в принципе, по отбору этих проб, и по лабораторным исследованиям», — отметила Стерхова.
По этой причине 20 июля в УФАС прошел круглый стол с участием представителей республиканского Роспотребнадзора, Россельхознадзора, министерства промышленности и торговли и общественных организаций. Целью встречи стало налаживание взаимодействия между ведомствами и УФАС по сотрудничеству, потому что проблема замены животных жиров на растительные, подделка брендов в России стоит очень остро. Так, например, наблюдается тенденция того, что в некоторые молочные продукты добавляют свиное и говяжье сало.
В Удмуртии, которая считается «молочной» республикой, ситуация с фальсификатами лучше, чем в целом по России.
«В других регионах проблема настолько далеко зашла, что фальсифицированная продукция по некоторым позициям доходит до 60%, у нас до 30 — 35%. То есть у нас ситуация как минимум в два раза лучше», — отметил председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Удмуртии Михаил Баклушинский.
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