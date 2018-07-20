В Удмуртии порядка 35% реализуемой молочной продукции является фальсификатом

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до 35% реализуемой молочной продукции является фальсификатом — изготовлены с добавлением растительных жиров и другими нарушениями. При этом Удмуртским УФАС не выявлено фактов недобросовестной конкуренции в этой сфере. Как рассказала заместитель руководителя УФАС России по республике Елена Стерхова , связано это с тем, что у антимонопольщиков не хватает полномочий для возбуждения дела.

«Мы не можем возбудить эти дела, потому что у нас нет полномочий, в принципе, по отбору этих проб, и по лабораторным исследованиям», — отметила Стерхова.

Россельхознадзора, По этой причине 20 июля в УФАС прошел круглый стол с участием представителей республиканского Роспотребнадзора министерства промышленности и торговли и общественных организаций. Целью встречи стало налаживание взаимодействия между ведомствами и УФАС по сотрудничеству, потому что проблема замены животных жиров на растительные, подделка брендов в России стоит очень остро. Так, например, наблюдается тенденция того, что в некоторые молочные продукты добавляют свиное и говяжье сало.

В Удмуртии, которая считается «молочной» республикой, ситуация с фальсификатами лучше, чем в целом по России.

«В других регионах проблема настолько далеко зашла, что фальсифицированная продукция по некоторым позициям доходит до 60%, у нас до 30 — 35%. То есть у нас ситуация как минимум в два раза лучше», — отметил председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Удмуртии Михаил Баклушинский.